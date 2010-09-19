Foxconn и Sharp инвестируют $8,8 млрд в строительство завода ЖК-дисплеев в Китае

Hon Hai Precision Industry – совместное предприятие Foxconn и Sharp Corp, решило инвестировать 61 млрд. юаней (примерно $8,8 млрд.) в завод в Китае для производства жидкокристаллических дисплеев (ЖК-дисплеев).
Завод Sakai Display Products Corp будет специализироваться на больших ЖК-дисплеях и будет введен в эксплуатацию к 2019 году, говорится в сообщении компании. Сегодня компания должна получить разрешение на данное строительство от официальных властей в Гуанчжоу. Представители компании сообщили, что завод будет выпускать продукцию на сумму до 92 млрд. юаней в год.
Крупные инвестиции направлены на увеличение производства, чтобы удовлетворить постоянно увеличивающийся спрос на телевизоры и мониторы с большими экранами в Азии.
На мировом производстве ЖК-дисплеев негативно отразилось в этом году закрытие фабрики Samsung, которая обеспечивала продукцией 3 процента этого рынка, а также многочисленные остановки производства на Тайване после землетрясения в марте.
Крупнейший в Китае производитель ЖК-панелей BOE Technology Group приступил к строительству своего собственного завода в Хэфэй в декабре прошлого года, при этом производство планируется начать в 2018 году.
В мае китайская Optoelectronics Technology Co объявила о том, что начнет строительство ЖК-фабрики стоимостью в 50 миллиардов юаней в Шэньчжэне.
Кроме планов Hon Hai по строительству завода Sakai Display Products Corp в Гуанчжоу, компания также стремится преобразовать совместное предприятие в свою дочернюю компанию и дополнительно инвестировать в нее в общей сложности около 15,1 млрд. юаней.
Совместное предприятие также намерено продать 436 000 акций на сумму 17,1 млрд. юаней совладельцу Hon Hai Терри Гоу, что обеспечит Hon Hai 53% долю в бизнесе и снизит долю Sharp с 40 процентов до 26 процентов.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.reuters.com/article/us-ho...-idUSKBN14J0UH
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