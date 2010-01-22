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Праздничный расчет

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Старый Сегодня, 16:56
#1
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Форекс-блогер
 
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Имя: Наталья
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Праздничный расчет
Москвичам советуют запастить наличными перед Новым годом.

С 1 января банки уйдут на каникулы. Мобильные приложения кредитных организаций, интернет-банкинг и служба поддержки, как обещают, будут работать в обычном режиме, но многие отделения закроются до 9 января. Так что, жителям столицы стоит заранее позаботиться о наличных. Это рекомендовали эксперты, опрошенные "Коммерсантъ FM". Об изменениях в праздники "радио новостей" рассказали представители столичных банков.

Начальник отдела внешних коммуникаций Московского кредитного банка Карен Тараян: "31 декабря офисы МКБ будут работать с 10 утра до часа дня. Флагманский офис и отделение в Волковом переулке — до 3 часов дня. Что касается январских праздников, отделения Московского кредитного банка приступят к обслуживанию клиентов с 4 января по стандартному графику. Зоны с терминалами и банкоматами в отделениях работают круглосуточно".

Представитель пресс-службы Райффайзенбанка: "Московские клиенты Райффайзенбанка смогут воспользоваться отделениями 31 декабря до 13 часов, которые работают по субботам. Эти же офисы будут открыты 6 января, их список можно посмотреть на сайте банка. В остальные праздничные дни отделения Райффайзена будут закрыты и начнут свою работу 9 января по стандартному расписанию".

Директор департамента дистанционного обслуживания Бинбанка Лада Швец: "31 декабря дополнительные офисы банка будут работать до 15:00, кроме дежурных отделений, которые будут работать до 18:00. А начиная со 2 января, у нас работают дежурные отделения, с адресами которых можно ознакомиться на сайте нашего банка. Банкоматы, платежные терминалы будут работать в круглосуточном режиме".

Директор по коммуникациям банка "Тинькофф" Дарья Ермолина: "Мы полностью онлайн-банк, без отделений, соответственно, все наши сервисы будут работать в том же режиме, в котором они работают обычно, 24 часа 7 дней в неделю. Если вы позвоните к нам в контакт-центр в 0 часов 0 минут 31 декабря, то вам тоже ответят".

Как показывает практика, из-за повышенного спроса в некоторых банкоматах в начале января не остается наличных денег, отметил финансовый консультант компании eToro Михаил Мащенко.

"Можно, к примеру, вспомнить ту панику, которая была два предыдущих года: население тогда старалось как можно скорее обменять рубли на доллары и на всякий случай иметь деньги не на счете, а на руках. В данный момент оснований для такого поведения нет, ситуация намного лучше. В любом случае, самая популярная операция в новогодние праздники — это снятие наличности и коммунальные платежи. Поэтому, из-за того, что работающих отделений банка будет немного, люди станут активнее обслуживаться в банкоматах и платежных терминалах. Поэтому советую заранее все операции провести, с долгами рассчитаться".

Пользователи в соцсетях уже жалуются на сбои в мобильных приложениях банков, из-за которых они не могут проводить транзакции. В кредитных организациях утверждают, что это частные случаи и призывают не связывать это с приближающимися праздниками.

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Ratatara вне форума  
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Старый Сегодня, 17:03
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 304
Благодарностей: 37
КП: 0.063
Re: Праздничный расчет
В принципе в магазинах можно и терминалом расплатиться, и большое количество налички совсем не обязательно.
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Старый Сегодня, 17:30
#3
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,582
Благодарностей: 900
КП: 0.107
Re: Праздничный расчет
Ratatara, согласен с Вами, Наталья! 1-го и 2-го вообще нереально снять наличку в банкоматах, поэтому я считаю небольшая сумма должна быть в заначке на случай наличных покупок
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