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В Сбербанке должников будет обзванивать "железная леди"

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Старый Сегодня, 16:49
#1
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Форекс-блогер
 
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Имя: Наталья
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Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
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награды Волшебный горшочек 
В Сбербанке должников будет обзванивать "железная леди"


Сбербанк России запустил пилотный проект Iron Lady - это система искусственного интеллекта для звонков должникам с просрочкой.

От стандартных роботов система отличается тем, что интерпретирует ответы клиентов и в зависимости от них формулирует следующие вопросы, сообщило корпоративное телевидение Сбербанка.

"Здесь выгода очевидна. Это хороший инструмент для управления издержками - тот самый cost management, который сейчас выходит на передний план", - отметил директор управления рисков розничного бизнеса Сбербанка Николай Асташкин, слова которого приводятся в сюжете.

Сейчас Iron Lady поддерживает свободную речь, но ее словарь ограничен. Этот словарь будет пополняться в течение времени в процессе работы с реальными пользователями, то есть система будет развиваться по принципу machine learning (машинного обучения). Machine learning и artificial intelligence (искусственный интеллект) будут активно использоваться банком в процессе преобразования в "экосистему с открытым кодом" к 2018 году, говорил ранее глава банка Герман Греф.

Сейчас клиент, с которым связался искусственный интеллект, может переключиться на живого человека - сотрудника банка. "Пилотировать мы планируем на кредитных картах для начала, на самом низкорискованном сегменте клиентов", - сообщила в сюжете корпоративного телевидения начальник центра рисков розничного взыскания Сбербанка Арина Кленова. По ее словам, в будущем Iron Lady будет также использоваться для работы с должниками и по другим видам кредитов.

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Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 16:52.
Ratatara вне форума  
Старый Сегодня, 16:54
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 304
Благодарностей: 37
КП: 0.063
Re: В Сбербанке должников будет обзванивать "железная леди"
Честно говоря, когда берешь трубку, а там металлическим голосом тебе кто-то говорит, что ты что-то должен, вызывает только одну реакцию - эту трубку повесить.
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Лалла вне форума  
Старый Сегодня, 16:58
#3
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Тольятти
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 751
Благодарностей: 89
КП: 0.130
Re: В Сбербанке должников будет обзванивать "железная леди"
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
там металлическим голосом тебе кто-то говорит, что ты что-то должен,
Скорее всего голос не будет металлическим. Обычный голос, по типу автоответчиков во многих службах. Общение не из приятных. Кроме раздражения не вызовет никакой реакции у должников. Только самым забывчивым будет не плохой напоминалкой.
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Светотень вне форума  
Старый Сегодня, 17:05
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 304
Благодарностей: 37
КП: 0.063
Re: В Сбербанке должников будет обзванивать "железная леди"
Мне интересно, а какие от клиентов могут последовать вопросы. Я думаю сумму долга им и так сразу озвучат.
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Лалла вне форума  
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