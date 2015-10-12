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InstantPay привлек финансирование от RB Investments и Kaleden Holdings

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Старый Сегодня, 16:24
#1
Премиум
 
Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 544
Благодарностей: 65
КП: 0.066
InstantPay привлек финансирование от RB Investments и Kaleden Holdings
Кампания из Дели InstantPay, которая занимается цифровыми платежами и оказывает финансовые услуги привлекла нераскрытую сумму финансирования от сингапурского фонда RB Investment и Kaleden Holdings. Вероятная сумма сделки колеблется где-то между $3 млн. и $5 млн.
InstantPay является бизнес-подразделением SMSdaak India Limited. Созданный в 2010 году SMSdaak это быстро растущий поставщик систем обработки электронных платежных транзакций для поставщиков услуг, финансовых учреждений, дистрибьюторов, ритейлеров и частных лиц.
InstantPay основали в 2012 году Шайлендра Агарвал, Мохаммад Рехан и Шанкальп Шангари. Стартап планирует использовать средства, чтобы развивать свой бизнес и расширять присутствие на рынке.
Шайлендра Агарвал, генеральный директор InstantPay: "InstantPay предлагает множество услуг через одну цифровую платформу и это очень удобно для ритейлеров. Они также находят посредников и дистрибьюторов, тем самым увеличивая рентабельность и избегая неудобств от работы с несколькими поставщиками. В то время как мы строим эту массивную сеть, мы также включаем другие продукты и услуги, которые будут предоставляться с помощью этого распределения - непосредственно и эффективно ".
В настоящее время сеть состоит из 50.000+ точек по районам в Индии, включая услуги ведущих телекоммуникационных компаний и сервис на дому. Распределение касается также и услуг от различных других поставщиков услуг / контента.
Переведено специально для форума mmgp: http://techstory.in/instantpay-funding-3012/

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