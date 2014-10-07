Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,857 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:15
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,229
Благодарностей: 349
КП: 0.055
Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»
Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»
Цена на газ для населения Украины будет снижена в случае победы «Нафтогаза» в тяжбе с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом, как сообщает издание «Левый берег», заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

«Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию — это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех», — сказал глава НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, по словам Коболева, Украина получит компенсацию за недополученные доходы от транзита газа. Кроме того, победа в суде позволит завершить разделение «Нафтогаза» и оператора газотранспортной системы.

Результат рассмотрения иска, как заявил глава «Нафтогаза», станет известен не раньше, чем через полгода. «Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции», — заключил он.

14 декабря Андрей Коболев предупредил, что украинская компания в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску «Газпрома» будет вынуждена выплатить 38 миллиардов долларов.

16 июня 2014 года «Газпром» обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза Украины» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за нее. В тот же день «Нафтогаз Украины» обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года, в размере не менее шести миллиардов долларов. Также украинская компания требовала отменить положение контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами страны.

В октябре 2014 года «Нафтогаз» подал второй иск, потребовав обязать «Газпром» выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере 3,2 миллиарда долларов и еще три миллиарда долларов за низкую транзитную ставку.


Источник RNS.
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 16:23
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 299
Благодарностей: 36
КП: 0.063
Re: Украинцам пообещали снижение цены на газ в случае победы в суде над «Газпромом»
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Результат рассмотрения иска, как заявил глава «Нафтогаза», станет известен не раньше, чем через полгода. «Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции», — заключил он.
В общем, если это снижение и произойдет, то не раньше, чем через год. А то и вообще никогда.
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
Лалла на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Reuters предрекло скачок цен на золото в случае победы Трампа Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 5 07.11.2016 22:54
Украинцам пообещали доллар по 22−24 гривны в течение четырех лет Rain1 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.03.2015 21:22
Украинцам пообещали новый взлет цен dydyak92 Новости в мире финансов и инвестиций 28 15.03.2015 23:29
Власти пообещали удержать цены на продукты накануне Нового года kobilnyk Новости в мире финансов и инвестиций 21 19.11.2014 19:36
Снижение цены на нефть может сказаться на бюджете РФ Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 5 07.10.2014 16:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Доменные имена (кирилика)
От Man of Doom в разделе «Доменные имена»
Аватар Анна Чернобай
Япония направила на развитие Дальнего Востока $1 млрд
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар virvad
best earning - best-earning.com
От virvad в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Стас Попович
Обмен PM/WMR/WMZ/WMU/QIWI/ЯД/BTC на Приват24/VISA/MasterCard грн
От Стас Попович в разделе «Обмен электронных валют»
Аватара нет
Принимая вебмани, нужно заключать контракт иначе по жалобе вас заблокируют.
От zexis в разделе «WebMoney»
Аватар ProfitOrder_f
Вопрос касательно гарантий на форексе при сливе
От ProfitOrder_f в разделе «Forex: форум для начинающих»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube