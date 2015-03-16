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Новогодняя акция для граждан от судебных приставов России

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Старый Сегодня, 16:08
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
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Новогодняя акция для граждан от судебных приставов России



Сообщается, что 27 декабря по 9 января включительно, любой российский пассажир вылетающий за границу из любого аэропорта Москвы сможет узнать есть ли у него какие-либо долги или он свободен от них. Для этого всего лишь будет нужно подойти к стойке информации и пообщаться с представителями государства.

Управление ФССП по Московской области решило в эти дни провести акцию с помощью, которой оно обещает существенно упростить процесс снятия преград для вылета за рубеж для наших потенциальных российских должников. И с 27 декабря по 9 января представители ФССП в аэропортах готовы общаться с гражданами в круглосуточном режиме, причём даже в новогоднюю ночь.

В первую голову приставы на этих постах готовы рассматривать случаи, если экс-должник вернул свой долг полностью, однако он не был убран из базы невыездных. И чтобы не портить себе отдых за границей, то желательно тому человеку, который действительно отдал долг, взять с собой в аэропорт квитанцию об оплате - это значительно облегчит работу дежурного поста в аэропорту. Хотя и без квитанции приставы обещают приложить все усилия, чтобы такой человек успел сесть на свой рейс.

Будет тяжелее, если гражданин узнает о своем пребывании в списке невыездных уже в самом аэропорту. Тут уж придется возвращать долг прямо на месте. И приставам потребуется какое-то время, чтобы увидеть электронное подтверждение из банка, что долг погашен. Поэтому в таком случае они советуют всё же заранее и самостоятельно через Интернет наводить справки о долге на сайте ФССП РФ и если гражданин увидит там свою фамилию, то потребуется еще лично связаться с местным отделом ФССП РФ, чтобы точно уточнить - выездной или не выездной? К сожалению, пока только так.

Также они напоминают, что по закону существует экстренная отмена ограничения выезда за границу на случай болезни, смерти родственников или крайних обстоятельств, но обратно - только при условии полной оплаты долга. Только тогда вас смогут быстро убрать из базы.

В этом году приставы взыскали с помощью наложения ограничений на выезд за границу почти 25 млрд рублей.

Кроме того, можно напомнить, что Дума собирается в следующем году принять закон, который упростит снятие ограничений на выезд за границу. Дело в том, что пока такой запрет отменяет тот пристав, который и выносит Поставление об ограничении выезда. Новый законопроект предлагает снимать ограничения с помощью приставов по особо важным делам при директоре ФССП России. То есть при таком повороте дела не нужно будет искать того пристава, который наложил запрет, если вдруг человеку надо срочно вылететь и он расплатился - будет нужно только перезвонить на "горячую линию", чтобы соединили с отделом по особо важным делам ФССП и после проверки вопрос будет улажен. Делать это приставы обещают быстро.

Специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 16:18
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 299
Благодарностей: 36
КП: 0.063
Re: Новогодняя акция для граждан от судебных приставов России
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Также они напоминают, что по закону существует экстренная отмена ограничения выезда за границу на случай болезни, смерти родственников или крайних обстоятельств, но обратно - только при условии полной оплаты долга.
Это значит, что выехать за границу тебе разрешат, а обратно ты не вернешься?
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