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Авиакомпания России и банк произвели оплату с помощью криптовалюты

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Авиакомпания России и банк произвели оплату с помощью криптовалюты
Авиакомпания, АО Сибирь, широко известная под оперативным названием S7 выполнила первую в своем роде оплату услуг с использованием смарт-контрактов Эфириума по аккредитиву, Альфа-Банка.

В заявлении говорится, что соглашение имело место между авиакомпаниями с использованием аккредитива, через Альфа-Банк. Аккредитив выдается в качестве банковской гарантии , что платежи будут производиться для продавца от покупателя. Банк , выдающий аккредитив обязан покрыть сумму в том случае, если покупатель не в состоянии произвести платеж.

Глобальная аудиторская компания Deloitte выступила в качестве главного консультанта авиакомпании по blockchain технологии, одновременно обеспечивая юридическую поддержку проекта.

Во впемя сделки, умные контракты помогли записывать действия банка по открытию и исполнения аккредитива на blockchain.

Артем Толкачев, директор по юридическим услугам в Deloitte сказал:

С юридической точки зрения эта сделка отвечает всем требованиям, предъявляемым к аккредитивам как форме банковского урегулирования и демонстрирует потенциал применения смарт контракта в рамках российского законодательства.



Перевод специально для MMGP.ru

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