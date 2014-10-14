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Кредиторов могут обязать проверять долговую нагрузку гражданина при выдаче потребкред
Кредиторов могут обязать проверять долговую нагрузку гражданина при выдаче потребкредитов
30.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России к 1 марта 2017 года представить предложения об установлении обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита (займа) при выдаче ему потребительского кредита (займа).
Данное поручение опубликовано на сайте президента РФ среди поручений по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта «Форум действий», состоявшегося 22 ноября 2016 года.
Также правительству и ЦБ поручено представить предложения об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России.
Источник RNS.