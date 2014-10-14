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Кредиторов могут обязать проверять долговую нагрузку гражданина при выдаче потребкред

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Старый Сегодня, 15:37
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,229
Благодарностей: 349
КП: 0.055
Кредиторов могут обязать проверять долговую нагрузку гражданина при выдаче потребкред
Кредиторов могут обязать проверять долговую нагрузку гражданина при выдаче потребкредитов
30.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России к 1 марта 2017 года представить предложения об установлении обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита (займа) при выдаче ему потребительского кредита (займа).

Данное поручение опубликовано на сайте президента РФ среди поручений по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта «Форум действий», состоявшегося 22 ноября 2016 года.

Также правительству и ЦБ поручено представить предложения об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России.


Источник RNS.
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 15:48
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 299
Благодарностей: 36
КП: 0.063
Re: Кредиторов могут обязать проверять долговую нагрузку гражданина при выдаче потреб
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Также правительству и ЦБ поручено представить предложения об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России.
Попадут некоторые кредиторы, если такие ограничения введут, то и суммы кредитов кредиторы могут урезать.
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Лалла на форуме  
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