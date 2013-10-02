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Инвестируйте в машины в Дубае

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 15:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.10.2013
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Инвестируйте в машины в Дубае
Я не админ и не создатель проекта
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seregashulyk вне форума  
Старый Сегодня, 15:52
#2
Интересующийся
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 10
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Re: Инвестируйте в машины в Дубае
не этот ли хайп в 2015 уже пробовал подняться на костях почившего босс-авто, только тогда не пошло?
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Вилкой-в-глаз вне форума  
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работа в интернете
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