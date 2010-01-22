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Три счётчика, шеф. Как и за сколько поедем в новогоднюю ночь?



Каждый Новый год — это своеобразный день таксиста, когда водители и сервисы взвинчивают цены на свои услуги. Лайф изучил новогодние тарифы самых популярных агрегаторов столицы и попытался понять, пустят ли нас по миру поездки на такси в новогоднюю ночь.



Лет десять-пятнадцать назад у нас была традиция: всё, что имело отношение к Новому году, дорожало в разы. В магазинах с полок начиная с 29 декабря сметали практически всё, соответственно росту спроса взлетали и цены. Так что купить десяток яиц для салата оливье по цене трёх-четырёх десятков казалось абсолютно естественным. Со временем всё изменилось, и сегодня ажиотаж, конечно, есть, но "праздничных" скачков цен уже не так много. В фаворитах остались разве что цветы к гендерным праздникам вроде 8 марта или Дня святого Валентина, когда мужчины несут купленные втридорога цветы домой и на работу с видом приговорённых к казни преступников.



И, конечно же, такси. Здесь всё начинается примерно с середины декабря, когда стартует волна корпоративов: на своей машине не поедешь, а на метро подвыпивши тоже не очень комильфо, тем более если с дамой. Соответственно, такси. И получается, что машину свободную либо не найдёшь, либо, как в советских фильмах, — три счётчика, шеф! Но всегда ли это так плохо?



По словам официального представителя сервиса "Яндекс. Такси" Елены Ставиской, количество заказов 31 декабря и 1 января возрастает примерно в 1,5 раза по сравнению с обычными выходными днями. При этом число водителей такси на дорогах заметно сокращается.



— Повышенные тарифы вводиться не будут. Специально для таких случаев предусмотрен повышающий коэффициент. Он рассчитывается локально для каждого района с учётом фактического количества заказов и наличия свободных машин, а также статистического прогноза развития ситуации на ближайшие несколько минут. Если срабатывает коэффициент, приложение сообщит об этом до совершения заказа и рассчитает примерную стоимость поездки с учётом коэффициента, — отмечает Ставиская.



Напомним, что сейчас "Яндекс" предлагает поехать днём по Москве за 99 руб. / 5 мин и 2 км, далее 9 руб/мин или км, ночью же можно уехать за 99 руб. / 3 мин и 2 км, далее 9 руб/км или мин.



Лайф поговорил с несколькими водителями, использующими "Яндекс. Такси". По словам Александра Гостева, он и его коллеги ожидают повышенного тарифа.



— Будет введён повышенный тариф, — рассказал Лайфу Гостев. — С 6 вечера 31 декабря до 6 утра 1 января. Точно так же, как это было год назад. Правда, тогда не было коэффициентов, но вряд ли они окажутся эффективны в этой ситуации. Так как у клиента всегда будет возможность воспользоваться иным видом транспорта или сервисом, если он видит, что коэффициент запредельный.



Полностью отрицают возможность введения новогодних тарифов и в Uber, веря в священную силу коэффициентов. Как отметила официальный представитель сервиса Евгения Шипова, ключевой здесь является абсолютная информированность пользователя о действующем в эту секунду тарифе.



— Пользователь приложения Uber, будучи в курсе применения динамических коэффициентов, имеет выбор: совершить поездку прямо сейчас с применением динамических коэффициентов или подождать, пока спрос на поездки вернётся на обычный уровень. У пользователя также есть возможность воспользоваться альтернативными способами перемещения по городу, — отметила Шипова.



Напомним, что на сегодняшний день в Москве тарифы на поездки на uberX составляют 50 рублей за подачу автомобиля, 8 рублей за км и 8 рублей за минуту. Все три составляющие суммируются.



Что же до коэффициентов, то в минувшую пятницу, когда по всему центру Москвы гремели финальным аккордом корпоративы, уехать, например, с Нового Арбата можно было с коэффициентом 3,5 и даже 3,7. То есть поездка, традиционно обходившаяся в 500 рублей, в этот день стоила бы пассажиру более полутора тысяч, а то и две.



Не верит в возможное повышение базовых цен и водитель Uber Андрей Ухов. По его словам, введение повышенного тарифа имеет смысл только в случае сговора всех трёх агрегаторов, что в нынешних условиях ожесточённой конкуренции абсолютно невозможно. Бессмысленно, по его мнению, и то, как сегодня работают коэффициенты.



— Клиент включил приложение, увидел 2,5, то есть поездка будет стоить ему в два с половиной раза дороже, чем обычно, и пошёл куда-нибудь ещё, где коэффициентов нет. Повышенные коэффициенты — хорошая идея, но лучше бы делать это не за счёт водителей, которые теряют в итоге деньги, — рассказал Ухов Лайфу.



В целом система коэффициентов выглядит хорошей возможностью свалить рост цен в рамках агрегаторов, привычно в глазах пользователей играющих на понижение, на "невидимую руку рынка", на которую никак не получается воздействовать. При этом алгоритмы этого механизма являются закрытыми, и невозможно понять, чем вызвано то, что уже несколько дней в Москве коэффициент у Яндекс.Такси и Uber практически всегда выше единицы, — реальным повышенным спросом и снижением числа автомобилей или желанием сервисов заработать немного больше.



А вот что касается Gett, то здесь ситуация немного отличается. По словам источников Лайфа в руководстве сервиса, агрегатор введёт специальный тариф с вечера 31 декабря по утро 1 января. Он будет выглядеть как минимальная поездка в 25 минут по цене 18 рублей минута + 50 рублей за посадку. То есть уехать дешевле чем за 500 рублей будет нельзя. Впрочем, по пустым дорогам за двадцать пять минут можно будет проехать едва ли не половину Москвы.



Не побоялся ввести новогоднюю систему тарифов и сервис "Рутакси", которым традиционно пользуются пассажиры, избегающие "большой тройки" агрегаторов по тем или иным причинам. На сайте сервиса опубликована информация о том, что с 18:00 31 декабря 2016-го по 12:00 1 января 2017-го у перевозчиков начинает действовать новогодний тариф. Так, по тарифу "Эконом" при заказе через оператора уехать можно будет за 370 рублей за 10 мин, далее 27 руб/мин, а при онлайн-заказе — 350 руб. / 10 мин, далее 25 руб/мин. А поездка по тарифу "Комфорт" обойдётся в 700 руб. / 20 мин, далее 30 руб/мин и 660 руб. / 20 мин, далее 28 руб/мин соответственно. А с 12 часов 1 января по 7 утра 9 января будет действовать ночной тариф: 190 руб. / 10 мин и далее 13 руб/мин.



Планируют решать в сервисах и проблему нехватки водителей на линии. Как рассказала водитель "Яндекс. Такси" Валентина на автомобиле "Шкода-Рапид", агрегатор и партнёрские компании намерены ввести пониженную в два раза стоимость аренды автомобилей в дни новогодних праздников для тех, кто использует не свой личный автотранспорт для работы. Это, по словам Валентины, должно стимулировать водителей активнее работать в эти дни, а не проводить время с семьёй.



Скажется на числе автомобилей на линии в новогодние дни и то, как сервисы рассчитываются с водителями. Можно предположить, что произойдёт перераспределение заказов в пользу более высокодоходных для водителей агрегаторов.



Но может сыграть свою роль и система стимулирования, призванная удерживать водителя в рамках одного сервиса. Так, по словам Михаила Юдина, водителя "Яндекс. Такси", выполнение определённого объёма заказов в неделю позволяет получить премиальный статус и доступ к более выгодным поездкам.



— Делаешь в Яндексе больше 35 заказов в неделю, получаешь 1 балл. Как только отрабатываешь так более 11 недель, получаешь премиум-аккаунт. И тогда все самые "вкусные" заказы твои. Например, приезжаешь в аэропорт, там под сотню обычных машин. Приезжает водитель с премиумом и встаёт первым в очередь, — пояснил водитель.



Аналогичным образом выглядит и система мотивирования водителей в Gett. А вот Uber, по словам Юдина, нельзя считать выгодным сервисом в силу отсутствия доплат до минимальной стоимости поездки.



— Если пассажир совершает короткую поездку, то это совсем невыгодно. Клиент проехал по счётчику на сумму 150–200 рублей, и именно столько получит и водитель.



В результате в новогоднюю ночь есть два варианта. Либо все водители разом перекочуют в сервисы с более высокой маржинальностью и начнут гоняться за коэффициентами, периодически сбрасывая уже принятый заказ, как это часто бывает в "Яндекс. Такси" и Uber. Либо же сервисы вроде Gett сумеют удержать хотя бы премиальную часть своих водителей за счёт внутренней системы мотивации и аккаунтов с повышенной минимальной стоимостью поездки для водителя в обычные дни. И тогда этот сервис будет едва ли не самым выгодным и прозрачным для пассажиров, желающих совершать поездки в новогоднюю ночь.



Ну и напомним, что в этом году московские власти впервые решились на эксперимент: в новогоднюю ночь будет работать городской транспорт.



Поезда подземки с 1 часу ночи до 5:30 утра 1 января будут ходить с интервалами 10 минут, а поезда "Ласточка" по МЦК — каждые 12 минут. После этого они перейдут на обычный режим — метросоставы каждые 2,5 минуты, а поезда МЦК — каждые 6 минут.



Кроме того, московские транспортники выведут в новогоднюю ночь на улицы города также 1500 автобусов, троллейбусов и трамваев, что в 10 раз больше обычного. Они будут ходить всю ночь по 153 наиболее востребованным в городе маршрутам и подвозить пассажиров к станциям метро и МЦК.



Пригородные электрички будут ходить до 3 часов ночи.



источник Каждый Новый год — это своеобразный день таксиста, когда водители и сервисы взвинчивают цены на свои услуги. Лайф изучил новогодние тарифы самых популярных агрегаторов столицы и попытался понять, пустят ли нас по миру поездки на такси в новогоднюю ночь.Лет десять-пятнадцать назад у нас была традиция: всё, что имело отношение к Новому году, дорожало в разы. В магазинах с полок начиная с 29 декабря сметали практически всё, соответственно росту спроса взлетали и цены. Так что купить десяток яиц для салата оливье по цене трёх-четырёх десятков казалось абсолютно естественным. Со временем всё изменилось, и сегодня ажиотаж, конечно, есть, но "праздничных" скачков цен уже не так много. В фаворитах остались разве что цветы к гендерным праздникам вроде 8 марта или Дня святого Валентина, когда мужчины несут купленные втридорога цветы домой и на работу с видом приговорённых к казни преступников.И, конечно же, такси. Здесь всё начинается примерно с середины декабря, когда стартует волна корпоративов: на своей машине не поедешь, а на метро подвыпивши тоже не очень комильфо, тем более если с дамой. Соответственно, такси. И получается, что машину свободную либо не найдёшь, либо, как в советских фильмах, — три счётчика, шеф! Но всегда ли это так плохо?По словам официального представителя сервиса "Яндекс. Такси" Елены Ставиской, количество заказов 31 декабря и 1 января возрастает примерно в 1,5 раза по сравнению с обычными выходными днями. При этом число водителей такси на дорогах заметно сокращается.— Повышенные тарифы вводиться не будут. Специально для таких случаев предусмотрен повышающий коэффициент. Он рассчитывается локально для каждого района с учётом фактического количества заказов и наличия свободных машин, а также статистического прогноза развития ситуации на ближайшие несколько минут. Если срабатывает коэффициент, приложение сообщит об этом до совершения заказа и рассчитает примерную стоимость поездки с учётом коэффициента, — отмечает Ставиская.Напомним, что сейчас "Яндекс" предлагает поехать днём по Москве за 99 руб. / 5 мин и 2 км, далее 9 руб/мин или км, ночью же можно уехать за 99 руб. / 3 мин и 2 км, далее 9 руб/км или мин.Лайф поговорил с несколькими водителями, использующими "Яндекс. Такси". По словам Александра Гостева, он и его коллеги ожидают повышенного тарифа.— Будет введён повышенный тариф, — рассказал Лайфу Гостев. — С 6 вечера 31 декабря до 6 утра 1 января. Точно так же, как это было год назад. Правда, тогда не было коэффициентов, но вряд ли они окажутся эффективны в этой ситуации. Так как у клиента всегда будет возможность воспользоваться иным видом транспорта или сервисом, если он видит, что коэффициент запредельный.Полностью отрицают возможность введения новогодних тарифов и в Uber, веря в священную силу коэффициентов. Как отметила официальный представитель сервиса Евгения Шипова, ключевой здесь является абсолютная информированность пользователя о действующем в эту секунду тарифе.— Пользователь приложения Uber, будучи в курсе применения динамических коэффициентов, имеет выбор: совершить поездку прямо сейчас с применением динамических коэффициентов или подождать, пока спрос на поездки вернётся на обычный уровень. У пользователя также есть возможность воспользоваться альтернативными способами перемещения по городу, — отметила Шипова.Напомним, что на сегодняшний день в Москве тарифы на поездки на uberX составляют 50 рублей за подачу автомобиля, 8 рублей за км и 8 рублей за минуту. Все три составляющие суммируются.Что же до коэффициентов, то в минувшую пятницу, когда по всему центру Москвы гремели финальным аккордом корпоративы, уехать, например, с Нового Арбата можно было с коэффициентом 3,5 и даже 3,7. То есть поездка, традиционно обходившаяся в 500 рублей, в этот день стоила бы пассажиру более полутора тысяч, а то и две.Не верит в возможное повышение базовых цен и водитель Uber Андрей Ухов. По его словам, введение повышенного тарифа имеет смысл только в случае сговора всех трёх агрегаторов, что в нынешних условиях ожесточённой конкуренции абсолютно невозможно. Бессмысленно, по его мнению, и то, как сегодня работают коэффициенты.— Клиент включил приложение, увидел 2,5, то есть поездка будет стоить ему в два с половиной раза дороже, чем обычно, и пошёл куда-нибудь ещё, где коэффициентов нет. Повышенные коэффициенты — хорошая идея, но лучше бы делать это не за счёт водителей, которые теряют в итоге деньги, — рассказал Ухов Лайфу.В целом система коэффициентов выглядит хорошей возможностью свалить рост цен в рамках агрегаторов, привычно в глазах пользователей играющих на понижение, на "невидимую руку рынка", на которую никак не получается воздействовать. При этом алгоритмы этого механизма являются закрытыми, и невозможно понять, чем вызвано то, что уже несколько дней в Москве коэффициент у Яндекс.Такси и Uber практически всегда выше единицы, — реальным повышенным спросом и снижением числа автомобилей или желанием сервисов заработать немного больше.А вот что касается Gett, то здесь ситуация немного отличается. По словам источников Лайфа в руководстве сервиса, агрегатор введёт специальный тариф с вечера 31 декабря по утро 1 января. Он будет выглядеть как минимальная поездка в 25 минут по цене 18 рублей минута + 50 рублей за посадку. То есть уехать дешевле чем за 500 рублей будет нельзя. Впрочем, по пустым дорогам за двадцать пять минут можно будет проехать едва ли не половину Москвы.Не побоялся ввести новогоднюю систему тарифов и сервис "Рутакси", которым традиционно пользуются пассажиры, избегающие "большой тройки" агрегаторов по тем или иным причинам. На сайте сервиса опубликована информация о том, что с 18:00 31 декабря 2016-го по 12:00 1 января 2017-го у перевозчиков начинает действовать новогодний тариф. Так, по тарифу "Эконом" при заказе через оператора уехать можно будет за 370 рублей за 10 мин, далее 27 руб/мин, а при онлайн-заказе — 350 руб. / 10 мин, далее 25 руб/мин. А поездка по тарифу "Комфорт" обойдётся в 700 руб. / 20 мин, далее 30 руб/мин и 660 руб. / 20 мин, далее 28 руб/мин соответственно. А с 12 часов 1 января по 7 утра 9 января будет действовать ночной тариф: 190 руб. / 10 мин и далее 13 руб/мин.Планируют решать в сервисах и проблему нехватки водителей на линии. Как рассказала водитель "Яндекс. Такси" Валентина на автомобиле "Шкода-Рапид", агрегатор и партнёрские компании намерены ввести пониженную в два раза стоимость аренды автомобилей в дни новогодних праздников для тех, кто использует не свой личный автотранспорт для работы. Это, по словам Валентины, должно стимулировать водителей активнее работать в эти дни, а не проводить время с семьёй.Скажется на числе автомобилей на линии в новогодние дни и то, как сервисы рассчитываются с водителями. Можно предположить, что произойдёт перераспределение заказов в пользу более высокодоходных для водителей агрегаторов.Но может сыграть свою роль и система стимулирования, призванная удерживать водителя в рамках одного сервиса. Так, по словам Михаила Юдина, водителя "Яндекс. Такси", выполнение определённого объёма заказов в неделю позволяет получить премиальный статус и доступ к более выгодным поездкам.— Делаешь в Яндексе больше 35 заказов в неделю, получаешь 1 балл. Как только отрабатываешь так более 11 недель, получаешь премиум-аккаунт. И тогда все самые "вкусные" заказы твои. Например, приезжаешь в аэропорт, там под сотню обычных машин. Приезжает водитель с премиумом и встаёт первым в очередь, — пояснил водитель.Аналогичным образом выглядит и система мотивирования водителей в Gett. А вот Uber, по словам Юдина, нельзя считать выгодным сервисом в силу отсутствия доплат до минимальной стоимости поездки.— Если пассажир совершает короткую поездку, то это совсем невыгодно. Клиент проехал по счётчику на сумму 150–200 рублей, и именно столько получит и водитель.В результате в новогоднюю ночь есть два варианта. Либо все водители разом перекочуют в сервисы с более высокой маржинальностью и начнут гоняться за коэффициентами, периодически сбрасывая уже принятый заказ, как это часто бывает в "Яндекс. Такси" и Uber. Либо же сервисы вроде Gett сумеют удержать хотя бы премиальную часть своих водителей за счёт внутренней системы мотивации и аккаунтов с повышенной минимальной стоимостью поездки для водителя в обычные дни. И тогда этот сервис будет едва ли не самым выгодным и прозрачным для пассажиров, желающих совершать поездки в новогоднюю ночь.Ну и напомним, что в этом году московские власти впервые решились на эксперимент: в новогоднюю ночь будет работать городской транспорт.Поезда подземки с 1 часу ночи до 5:30 утра 1 января будут ходить с интервалами 10 минут, а поезда "Ласточка" по МЦК — каждые 12 минут. После этого они перейдут на обычный режим — метросоставы каждые 2,5 минуты, а поезда МЦК — каждые 6 минут.Кроме того, московские транспортники выведут в новогоднюю ночь на улицы города также 1500 автобусов, троллейбусов и трамваев, что в 10 раз больше обычного. Они будут ходить всю ночь по 153 наиболее востребованным в городе маршрутам и подвозить пассажиров к станциям метро и МЦК.Пригородные электрички будут ходить до 3 часов ночи.

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