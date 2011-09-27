Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,857 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

"Поменяли нефть на ветер": Statoil продала активы для постройки ветроэлектростанции

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:18
#1
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,149
Благодарностей: 1,722
КП: 0.407

награды Манимейкер 
"Поменяли нефть на ветер": Statoil продала активы для постройки ветроэлектростанции

Многие компании уже поняли необходимость перехода от двигателей внутреннего сгорания и использования "вредного" для экологии топлива. Основным источником замены становятся альтернативные источники энергии. Долгие годы этот процесс тормозился крупными нефтегазовыми компаниями, что замедляло разработку и ухудшало экологию. Но нынешняя ситуация вынуждает даже таких крупных игроков нефтегазового рынка, как Statoil ASA пересмотреть свои планы и обратить внимание на зеленую энергетику.

Одним из своих первых шагов в этой плоскости, норвежская компания начала с продажи Kai Kos Dehseh (KKD), своего ключевого актива в Канадe. Покупателем стала Athabasca Oil, заключившая выгодную сделку, в которой Statoil ASA не досчитается порядка 500-550 миллионов долларов. Но даже несмотря на столь значительные цифры, норвежцы убеждены, что в будущем это поможет сохранить средства из-за падения рентабельности.

Еще 2 года назад Statoil сообщала о возможной отмене начала развития крупного нефтедобывающего проекта в пользу постройки крупной ветроэлектростанции в побережной зоне Нью-Йорка.

Для информации. Statoil добывает порядка 1,8 миллионов баррелей нефти в день. При пересчета на общее количество мировой добычи нефти это порядка 5,5%. Подобная тенденция отказа от нефти и переход на добычу чистой электроэнергии приводит к увеличению роста убытков компании. Так из отчета третьего квартала этого года, убыток вырос на 24% - $427 млн, в годовом выражении.

Видимо компания рассмотрела новую потенциально выгодную нишу и нашла необходимые проекты для укрепления собственных позиций. Все это благодаря учрежденному в феврале 2016 года фонду Statoil Energy Ventures. Основной целью фонда, является поиск проектов развивающих альтернативные источники энергии. Изначально было выделено $200 млн. Среди кандидатов претендующих на получения финансовой помощи становятся: береговые и морские ветрогенераторы, солнечные электростанции и проекты связанные с повышение эффективности этих направлений.

По материалам itc.ua

__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)
Bestinvestor.ru - Как инвестировать и получить максимальную прибыль?
Я работаю с Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, страховки, бонусы, страховки, компенсации
Tigrenish вне форума  
Ответить
Метки
инвестиции, инновации, нефть, сша
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украина продала Китаю все права на производство самолетов Ан-225 "Мрия" tigr Политика и экономика 16 04.09.2016 00:06
"Ведомости" узнали о планах Прохорова продать все российские активы Dor87 Новости в мире финансов и инвестиций 7 06.07.2016 01:52
Statoil и EON инвестируют €1.2 млрд в балтийские ветроэлектростанции bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 2 28.04.2016 03:23
"Победа" за первый день распродажи продала 10 тысяч билетов по 1 рублю Happy Money Новости в мире финансов и инвестиций 10 23.09.2015 20:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Wolkott
Proscroll1.com - Proscroll1
От Wolkott в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Kaipa
ПАММ-счет Grib3: 1178350 (InstaForex)
От Kaipa в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар VelgerMonitor
ASSIST подбил новую статистику по интернет-платежам банковскими картами
От VelgerMonitor в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
OIP Group - oip-group.com
От OERecords в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kral85
Антитеррористические поправки: ключи шифрования и хранение операторами данных
От kral85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Profitsurge - profitsurge.biz
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube