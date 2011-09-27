"Поменяли нефть на ветер": Statoil продала активы для постройки ветроэлектростанции

Многие компании уже поняли необходимость перехода от двигателей внутреннего сгорания и использования "вредного" для экологии топлива. Основным источником замены становятся альтернативные источники энергии. Долгие годы этот процесс тормозился крупными нефтегазовыми компаниями, что замедляло разработку и ухудшало экологию. Но нынешняя ситуация вынуждает даже таких крупных игроков нефтегазового рынка, как Statoil ASA пересмотреть свои планы и обратить внимание на зеленую энергетику.
Одним из своих первых шагов в этой плоскости, норвежская компания начала с продажи Kai Kos Dehseh (KKD), своего ключевого актива в Канадe. Покупателем стала Athabasca Oil, заключившая выгодную сделку, в которой Statoil ASA не досчитается порядка 500-550 миллионов долларов. Но даже несмотря на столь значительные цифры, норвежцы убеждены, что в будущем это поможет сохранить средства из-за падения рентабельности.
Еще 2 года назад Statoil сообщала о возможной отмене начала развития крупного нефтедобывающего проекта в пользу постройки крупной ветроэлектростанции в побережной зоне Нью-Йорка.
Для информации. Statoil добывает порядка 1,8 миллионов баррелей нефти в день. При пересчета на общее количество мировой добычи нефти это порядка 5,5%. Подобная тенденция отказа от нефти и переход на добычу чистой электроэнергии приводит к увеличению роста убытков компании. Так из отчета третьего квартала этого года, убыток вырос на 24% - $427 млн, в годовом выражении.
Видимо компания рассмотрела новую потенциально выгодную нишу и нашла необходимые проекты для укрепления собственных позиций. Все это благодаря учрежденному в феврале 2016 года фонду Statoil Energy Ventures. Основной целью фонда, является поиск проектов развивающих альтернативные источники энергии. Изначально было выделено $200 млн. Среди кандидатов претендующих на получения финансовой помощи становятся: береговые и морские ветрогенераторы, солнечные электростанции и проекты связанные с повышение эффективности этих направлений.
По материалам itc.ua