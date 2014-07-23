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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,584 Благодарностей: 501 КП: 0.081

62% инвесторов PrivateFX получили прибыль в 2016 году



Известный многим на просторах СНГ и особенно в Украине и России форекс-брокер PrivateFX подвел итоги уходящего 2016 года. Сделал это в своем видеобращении Генеральный директор PrivateFX г-н Александр Быков.



25 тысяч активно торгующих клиентов



В своей речи г-н Быков упомянул, что 2016 г. был нестабильным на мировом рынке финансов и такая же проблема затронула и банковский сектор и в этом виновата экономика и политика. Однако PrivateFX показал по итогам года неплохой результат и в данное время более 25000 клиентов данного форекс-брокера активно торгует на предоставляемой платформе MetaTrader.



Более того форекс-брокер открыл в 2016 г. сегрегированные банковские счета в Сбербанке и БСБ Банке (БелСвиссБанк), Республика Белорусь. (Сегрегированные счета — это услуга компании, позволяющая предоставить защиту средств клиента от рисков, связанных с работой компании, за счет того, что средства клиента держатся независимо от средств форекс-брокера). Кроме того, был открыт корпоративный счет в Норвик Банке (Латвия). Данные меры дадут возможность более комфортно и скорее производить расчеты с клиентами.



О поставщиках ликвидности



Главным поставщиков ликвидности в 2016 г. для PrivateFX стала западная брокерская компания ADS Securities. Также кроме ADS Securities имеется еще ряд поставщиков финансовой ликвидности для этого форекс-брокера. Такое многогранное сотрудничество дает возможность PrivateFX предоставлять своим клиента низкие комиссии на вывод средств и ускорять исполнение ордеров.



Сотрудничество с ADS Securities дополнительно позволило предложить к покупке клиентами PrivateFX также акции и CFD (CFD – это контракт между покупателем и продавцом. В нем значится, что продавец заплатит покупателю разницу между текущей ценой и ценой во "время контракта". Если разница оказалось отрицательной, то покупатель, в свою очередь, заплатит продавцу). По акциям уже в этом году некоторые клиенты уже успели получить дивиденты. Также клиенты могут работать с ПАММ-счетами и с инструментами, которые могут системно ограничивать риски пользователей.



62 процента инвесторов в 2016 году получили прибыль



Цифра статистики, которую ведут в компании говорят, 13% трейдеров в 2016 г. вышли в прибыль. Что касается инвесторов, то здесь цифра выше:- 62 процента. Отсюда видно, что большая часть клиентов компании ведёт успешную торговлю и в этой связи очень существенная часть ордеров клиентов PrivateFX сразу идёт на счета перекрытия у поставщиков ликвидности.



Многих клиентов конечно, волнует вопрос относительно "программы 1+1" - что поменяются ли условия этой программы или нет? На что г-н Быков отвечают, что условия меняться не будут и разблокировать вклады будут делать согласно проторгованным объемам.



Покорение Китая и Европы



Сейчас ведутся переговоры с вероятными партнерами из Китая и 2017 году должен будет подписан Договор с наиболее достойным. Почти 4 месяца тому назад уже также было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией-партнером из Словакии, а еще 2 странами в Европе пока идут переговоры об открытии там представительств PrivateFX. Кроме того, в декабре Международная Комиссия по финансовым услугам Белиза (IFSC) выдала на брокерскую деятельность на имя юрлица PrivateFX.



План действий на 2017 год



Планируется провести аудит по итогам 2016 г. и выложить на сайт его результаты. Продолжится освоение рынка Китая, о котором уже упомянуто выше. Также PrivateFX будет продолжать развивать инфраструктуру, банковскую, поставщиков ликвидности, добавлять новые продукты, инструменты, развивать партнерскую сеть, выходить на новые рынки. В начале 2017 года форекс-брокер даст возможность торговать с индексами с использованием плеча до 1:5, а впоследствии то и с использованием плеча до 1:10. Кроме того, компания увеличит инструментарий торговли фьючерсами и облигациями поскольку MetaTrader 4 не очень комфортно позволяет работать с этими инструментами. А еще клиенты получат возможность формировать свои индексы. Вообщем планов у компании целая корзина и важно все их успешно осуществить в новом, в 2017 году.



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По материалам Известный многим на просторах СНГ и особенно в Украине и России форекс-брокер PrivateFX подвел итоги уходящего 2016 года. Сделал это в своем видеобращении Генеральный директор PrivateFX г-н Александр Быков.В своей речи г-н Быков упомянул, что 2016 г. был нестабильным на мировом рынке финансов и такая же проблема затронула и банковский сектор и в этом виновата экономика и политика. Однако PrivateFX показал по итогам года неплохой результат и в данное время более 25000 клиентов данного форекс-брокера активно торгует на предоставляемой платформе MetaTrader.Более того форекс-брокер открыл в 2016 г. сегрегированные банковские счета в Сбербанке и БСБ Банке (БелСвиссБанк), Республика Белорусь. (Сегрегированные счета — это услуга компании, позволяющая предоставить защиту средств клиента от рисков, связанных с работой компании, за счет того, что средства клиента держатся независимо от средств форекс-брокера). Кроме того, был открыт корпоративный счет в Норвик Банке (Латвия). Данные меры дадут возможность более комфортно и скорее производить расчеты с клиентами.Главным поставщиков ликвидности в 2016 г. для PrivateFX стала западная брокерская компания ADS Securities. Также кроме ADS Securities имеется еще ряд поставщиков финансовой ликвидности для этого форекс-брокера. Такое многогранное сотрудничество дает возможность PrivateFX предоставлять своим клиента низкие комиссии на вывод средств и ускорять исполнение ордеров.Сотрудничество с ADS Securities дополнительно позволило предложить к покупке клиентами PrivateFX также акции и CFD (CFD – это контракт между покупателем и продавцом. В нем значится, что продавец заплатит покупателю разницу между текущей ценой и ценой во "время контракта". Если разница оказалось отрицательной, то покупатель, в свою очередь, заплатит продавцу). По акциям уже в этом году некоторые клиенты уже успели получить дивиденты. Также клиенты могут работать с ПАММ-счетами и с инструментами, которые могут системно ограничивать риски пользователей.Цифра статистики, которую ведут в компании говорят, 13% трейдеров в 2016 г. вышли в прибыль. Что касается инвесторов, то здесь цифра выше:- 62 процента. Отсюда видно, что большая часть клиентов компании ведёт успешную торговлю и в этой связи очень существенная часть ордеров клиентов PrivateFX сразу идёт на счета перекрытия у поставщиков ликвидности.Многих клиентов конечно, волнует вопрос относительно "программы 1+1" - что поменяются ли условия этой программы или нет? На что г-н Быков отвечают, что условия меняться не будут и разблокировать вклады будут делать согласно проторгованным объемам.Сейчас ведутся переговоры с вероятными партнерами из Китая и 2017 году должен будет подписан Договор с наиболее достойным. Почти 4 месяца тому назад уже также было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией-партнером из Словакии, а еще 2 странами в Европе пока идут переговоры об открытии там представительств PrivateFX. Кроме того, в декабре Международная Комиссия по финансовым услугам Белиза (IFSC) выдала на брокерскую деятельность на имя юрлица PrivateFX.Планируется провести аудит по итогам 2016 г. и выложить на сайт его результаты. Продолжится освоение рынка Китая, о котором уже упомянуто выше. Также PrivateFX будет продолжать развивать инфраструктуру, банковскую, поставщиков ликвидности, добавлять новые продукты, инструменты, развивать партнерскую сеть, выходить на новые рынки. В начале 2017 года форекс-брокер даст возможность торговать с индексами с использованием плеча до 1:5, а впоследствии то и с использованием плеча до 1:10. Кроме того, компания увеличит инструментарий торговли фьючерсами и облигациями поскольку MetaTrader 4 не очень комфортно позволяет работать с этими инструментами. А еще клиенты получат возможность формировать свои индексы. Вообщем планов у компании целая корзина и важно все их успешно осуществить в новом, в 2017 году.По материалам источник

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