ICANN: Россию технически невозможно отключить от интернета

Вице-президент Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN)Михаил Якушев заявил о том, что отключить Россию от Интернета нельзя, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS. В этом России поможет один из ее ближайших союзников.
«Отключить Россию от Интернета невозможно технологически, ну разве что только уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством», - рассказал Якушев.
Вице-президент ICANN отметил, что использование и развитие интернет-технологий в России будет продолжаться «независимо от каких-либо попыток «дестабилизации».
Однако руководитель лаборатории перспективных разработок Игорь Нежданов рассказал газете «Взгляд», что такое отключение может произойти.
«При отключении сайты, которые физически находятся на российских серверах, будут продолжать работать. Сайты, находящиеся за пределами этой структуры, в какой-то части будут недоступны. Однако если мы договоримся с соседними государствами – например, с Китаем или Индией, то в какой-то части глобальный интернет продолжит функционировать», – сказал Нежданов.
Накануне советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что страна должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета. По его словам, критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на территории страны, чтобы никто не мог отключить.
Он также отметил, что регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает.
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