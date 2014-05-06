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Медведев подписал постановление о поддержке авиации

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Старый Сегодня, 12:37
#1
Профессионал
 
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Медведев подписал постановление о поддержке авиации




Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления об инвестициях в авиастроительную отрасль. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России.



Из документа следует, что Минтрансу будет выделено 5 миллиардов рублей на приобретение девяти самолетов Sukhoi Superjet 100 и Л-410 для их дальнейшей передачи по договорам лизинга. Помимо этого, 3,8 миллиарда рублей планируется потратить на приобретение 29 вертолетов производства компании «Вертолеты России». Винтокрылые машины будут направлены на пополнение парка воздушных судов российских авиакомпаний.



В правительстве подчеркивают, что инвестиции из бюджета будут способствовать загрузке производства и сохранению рабочих мест в филиале предприятия «Гражданские самолеты Сухого» в Комсомольске-на-Амуре, на «Уральском заводе гражданской авиации», а также на предприятиях холдинга «Вертолеты России».



«Принятые решения направлены на поддержку отечественного авиастроения, серийного производства и сборки воздушных судов, развитие рынка малой авиации и повышение транспортной доступности в регионах», — отмечается в сообщении.



22 декабря сообщалось о том, что «Вертолеты России» завершили передачу ВМФ России партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли ремонт на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия.



19 декабря стало известно, что морская авиация ВМФ России получила первый модернизированный многоцелевой вертолет Ка-27М. На модернизированной версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.



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Старый Сегодня, 13:04
#2
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 47
Адрес: Липецк
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 968
Благодарностей: 149
КП: 0.166
Re: Медведев подписал постановление о поддержке авиации
Вот и молодцы, давно пора поддерживать своих производителей, им развиваться с чего-то тоже надо. А Ка-27М крутая штука, если не ошибаюсь диаметром 500 км область просматривает и до 10 целей может вести.
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Юрий Алексейч на форуме  
Старый Сегодня, 13:13
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,223
Благодарностей: 347
КП: 0.057
Re: Медведев подписал постановление о поддержке авиации
Да уж, слова будет выделено как то не очень сказали бы что уже выделено другое дело а то в бюджете денег нет а они что то планируют ну пусть себя потешут.......
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Старый Сегодня, 13:18
#4
Любитель
 
Имя: Егор
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.07.2016
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 84
КП: 0.062
Re: Медведев подписал постановление о поддержке авиации
Решение считаю абсолютно правильным, то сейчас читаешь ленты новостей и дня не проходит, что самолеты садятся аварийно, а парк машин у всех авиакомпаний в основном импортный. Да и покупают они их не совсем новые, уже после первого капитального ремонта. А тут хоть свои будут.
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Shess2016 на форуме  
Старый Сегодня, 13:22
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,223
Благодарностей: 347
КП: 0.057
Re: Медведев подписал постановление о поддержке авиации
Цитата:
Сообщение от Shess2016 Посмотреть сообщение
Решение считаю абсолютно правильным, то сейчас читаешь ленты новостей и дня не проходит, что самолеты садятся аварийно, а парк машин у всех авиакомпаний в основном импортный. Да и покупают они их не совсем новые, уже после первого капитального ремонта. А тут хоть свои будут.
Вот что и напрягает что свои будут и чисто наши специалисты будут обслуживать , зачем они это делают им мало аварий после нового года с похмелья наши специалисты на ремонтируют там прям страшно телевизор будет включать после праздников......
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МОЛ на форуме  
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