Платформа EnglishCentral для изучения английского языка привлекла инвестиции

Компания EnglishCentral из Арлингтона (штат Массачусетс), предлагающая онлайн решения для изучения разговорного английского языка, получила несколько миллионов стратегических инвестиций от Kirihara Shoten К.К. (поставщик вузовских учебных продуктов и услуг для японского рынка образования).
Точная сумма сделки не разглашается. В рамках этого, компания также заключила дистрибьюторское соглашение для интеграции решений EnglishCentral. А именно, интеграцию разговорного английского языка в английские учебники Kirihara Shoten’s, принятых в качестве официального государственного учебника для вузов в Японии.
Под руководством основателя и генерального директора Алана Шварца, EnglishCentral предоставляет онлайн платформу для изучения разговорного английского языка, принятую более чем 400 университетами, школами и корпорациями в более чем 100 странах мира.
Компания поставляет интерактивные видео на основе опыта изучения иностранного языка, как для самостоятельного изучения, так и для частных уроков один на один, которая эффективно использует библиотеку видео уроков, запатентованной технологии распознавания речи IntelliSpeech℠ и предварительно встроенные модули курса.
Компания сотрудничает с частными и онлайн школами английского языка, включая Open English (Латинская Америка), UOL (Бразилия), NTT Learning (Япония) и Siwon (Корея).
Перевод специально для MMGP.ru
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