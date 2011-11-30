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Подборка финансовых курьезов 2016 года от Банки.ру

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Подборка финансовых курьезов 2016 года от Банки.ру
Уходящий год запомнился российской банковской системе не только кризисом в экономике и продолжающейся зачисткой сектора, но и различными смешными новостями и казусами.

Так, в июле богатые на выдумки грабители попытались ограбить банкомат с помощью билетов «банка приколов». «Установлено, что подозреваемые, находясь в помещении дополнительного офиса московского банка ПАО «Сбербанк России», внесли банкноты «банка приколов» на сумму 3 млн 175 тысяч рублей на три банковские карты через банкомат и сняли 325 тысяч рублей», — рассказывали в правоохранительных органах о том, как именно происходило ограбление. Причем оно имело все шансы стать удачным, если бы двух подозрительных людей у банкоматов Сбербанка вовремя не заметили сотрудники полиции.

В сентябре москвичка Елена Федонина изрядно удивилась, пересчитывая только что снятые ею в «сберовском» банкомате несколько пятитысячных купюр. Одна из них была склеена из трех других купюр — среди них была банкнота номиналом в сто рублей. Правда, это не первый подобный случай, подделывать купюры путем склейки стали три года назад. Что не помешало сотруднику отделения Сбербанка предположить, что Федонина получила купюру в виде сдачи в магазине. Однако в конце концов «Сбер» возместил ущерб пострадавшей.

«Мы получили патенты на способ оплаты покупок телефоном, а также на распознавание данных банковских карт при сканировании (то, что встроено сегодня в приложениях многих банков). Патент на покупки распространяется на 99% кейсов, когда телефон используется для оплаты в рознице, в Интернете, при доставках и даже при оплате квитанций», — писал в сентябре на Facebook сколковский стартапер Владимир Горбунов, тем самым заявив, что 99% банков и платежных сервисов, предоставляющих услугу оплаты телефоном, нарушают его права как патентообладателя. Впрочем, банки это не слишком испугало: патентуются технологии, а не идеи, напомнили в нескольких кредитных организациях.

Ничто человеческое не чуждо и магам — в этом можно было убедиться в октябре, когда некоторые СМИ заявили, что по делу о выводе активов из Нота-Банка задержана… гадалка. Ворожея по имени Нона Михай занималась гаданием для Ларисы Марчуковой — еще одной фигурантки дела. А заодно, по версии следствия, была соучастницей финансового преступления: давала ей советы на основе гадания, молилась за успехи Марчуковой в бизнесе. «Получается, что ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов — что, соучастник преступления?» — заявлял адвокат Михай во время судебного заседания.

В октябре же появилась новость о том, что Сбербанк арестовал имущество рядового жителя города Орел Александра Е. на сумму более 41 млн рублей в связи с признанием его банкротом. Более того, из документов следовало, что исполнительное производство по этому делу было начато 1 января 1900 года — за 75 лет до рождения орловчанина. Позже Сбербанк объяснил такую дату технической необходимостью: только так обанкротившийся житель Орла не сможет снять с карты поступающие ему суммы. «Технический арест имеет высший приоритет перед любыми текущими требованиями в отношении банкрота, например долгами по кредитам или взысканиями, поэтому устанавливается 1 января 1900 года. Это максимально ранняя дата в программном обеспечении процедур ареста и взыскания банка», — объясняли в кредитной организации.

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