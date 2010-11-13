Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,146 Благодарностей: 709 КП: 0.274

На что живут дауншифтеры



Семейная пара, уволившаяся с хорошо оплачиваемой работы, чтобы путешествовать, рассказывает о своих доходах и тратах

Довольный человек загорает на острове, с содроганием вспоминая дедлайны, непрерывные уведомления мессенджеров и ежедневные совещания — таково воплощение дауншифтинга в представлении многих офисных сотрудников. В основе концепции «жизнь ради себя» — отказ от карьеры ради жизни в свое удовольствие. Звучит заманчиво, но решиться на этот шаг можно, будучи очень легкомысленным человеком или имея солидную финансовую подушку безопасности. The Village узнал у людей, которые за полтора года накопили больше миллиона рублей, уволились с работы и отправились в путешествие, как им это удалось и что они будут делать, когда деньги кончатся.



Как бросить работу и начать путешествовать



Мне 28 лет, я окончила экономический факультет МГУ. Последние несколько лет я занимаюсь пиаром: сначала работала в агентствах, а последние два года до увольнения — PR-менеджером крупной интернет-компании. Мужу 32 года, и до нашего путешествия он работал менеджером интернет-проектов в страховой компании.



Осенью 2014 года мы провели наш очередной отпуск в Грузии. Десять дней пролетели незаметно, уезжать очень не хотелось. Именно тогда родилась мысль накопить денег, чтобы путешествовать не четыре недели в году, а чаще.



К тому моменту мы уже пять лет самостоятельно организовывали бюджетные поездки. Раньше в поездках не особенно экономили, но как только решились копить на длительный трип, стали путешествовать в другом формате — иногда жили в хостелах, обедали в недорогих кафе.



Так как мы заранее и долго готовились к поездке, в глазах родных она не выглядела внезапной авантюрой. А друзья даже нас поддержали, с одними мы вместе ездили в Норвегию, с другими — в Иран.



У меня была очень интересная работа, с которой невозможно было расстаться без сожалений, так что решение уйти было сложным. Сообщила об уходе я за месяц, коллеги поддержали и отпустили. Муж работал в достаточно консервативной компании, где у людей другие ценности: ипотека, машина, ремонт квартиры, дача, отпуск на море. Поэтому он решил не говорить коллегам о своих планах. В компании проходили сокращения, так что, можно сказать, желание расстаться было обоюдным.



Как накопить деньги



Копить деньги мы стали с начала 2015 года. Откладывали часть зарплаты и целиком сберегали квартальные премии. Еще пару сотен тысяч рублей нам подарили на свадьбу друзья и родственники. Чтобы деньги не лежали просто так, половину мы положили на рублевый вклад, а другую разменяли на доллары и отнесли в Сбербанк. Последнее, что накроется в России медным тазом, — это долларовый счет в Сбербанке, решили мы. Я до этой авантюры ни рубля не могла отложить — наверное, потому, что по-настоящему ничего так сильно не хотела. Муж читал много книжек по управлению деньгами и отвечал за нашу финансовую дисциплину. Уверенности придавало и то, что раньше мы на накопленные деньги успешно организовали свою свадьбу.



Пока копили и параллельно работали, жить приходилось примерно на 40 тысяч рублей в месяц на человека. Это вполне реально, если исключить большинство походов по кафе, клубам и кинотеатрам, а также отставить покупки псевдонужных вещей. Вместо кафе стали ходить в гости или принимать гостей. Это отличная привычка, которой нас научили на Кавказе. Было легко отказать себе во всякой чепухе: не сходить в кино за 500 рублей, не выпить коктейль за 400 рублей, не купить без необходимости одежды на много тысяч, не проехаться на такси и не менять телефон раз в полгода.



Если честно, нам крупно повезло: у меня есть однушка в Новой Москве, которую мы сдаем уже четыре года и которая обеспечивает нам небольшой пассивный доход. Для наших путешествий мы его, правда, никак не используем, это скорее неприкосновенный запас на черный день.



Расходы в путешествиях



К моменту нашей первой поездки в мае этого года мы успели накопить столько денег, что хватило бы на неплохую машину. Сейчас мы практикуем поездки, длящиеся по нескольку недель, после чего на некоторое время возвращаемся домой. Успели побывать в заполярной Норвегии — спали в машине, готовили на грелке продукты, привезенные из России, так что единственной весомой статьей расходов стал бензин. Весной и летом успели пожить в Будапеште и прокатиться по российским нетуристическим местам — Калмыкии, Оренбургской области, Пермскому краю, Республике Коми. Осенью состоялась наша первая длинная поездка: мы два месяца путешествовали по Кавказу и Закавказью, посетили пять стран и даже поколесили по Ирану. Мы рады, что в этой поездке расходы не превысили те, что мы запланировали.



За месяц, проведенный в поездке, мы тратим на двоих около 90 тысяч рублей. 25 тысяч рублей уходит на проживание, примерно 28 тысяч рублей — на еду, 20 тысяч рублей — на транспорт, 4 тысячи — на страховку, остальное — на развлечения и посещение достопримечательностей. Куча бесплатных развлечений, еда и проживание во многих местах (например, в Восточной Европе) стоят дешевле, чем в Москве.



Вне высокого турсезона цены падают, а до многих мест вместо такси и экскурсионных автобусов можно добраться на маршрутках или автостопом. В отличие от многих дауншифтеров, мы не сидим под пальмой на острове, а активно передвигаемся по городам и странам, попутно собирая материал для нашего блога. А при активных перемещениях денег тратится больше.



Мы представляли себе, что после ухода из офиса у нас появится куча времени на саморазвитие (те же онлайн-лекции) и встречи с друзьями, но блог занимает почти все свободное время. Мы хотим найти спонсоров, чтобы и дальше иметь возможность путешествовать.



Во время наших остановок в Москве большая часть денег уходит на еду. Безрассудный шопинг давно канул в Лету: покупаем только необходимое. Муж перед поездкой купил себе кеды за 8 тысяч рублей. Я трачу на обновки примерно 10 тысяч рублей за сезон, раз в несколько месяцев позволяю себе стрижку за 1,2 тысячи рублей у любимого мастера. Иногда покупаю косметику, но у меня столько запасов с офисных времен, что новая практически не требуется, разве что тушь или духи.



В начале 2017 года мы уезжаем из Москвы на поезде в Таиланд. Конечно, прямого поезда в Бангкок нет, поэтому поедем сначала до Улан-Удэ, оттуда — до Улан-Батора, затем — в Пекин и Гуанчжоу. Из Китая — в Камбоджу (которую, к сожалению, придется преодолеть на автобусах) и далее по Таиланду до Бангкока. После прибытия мы планируем большое многомесячное путешествие по Азии — посетим Малайзию, Индонезию, Филиппины, Камбоджу, Лаос и другие страны, если получится — Южную Корею и Тайвань. Дальше детально свои планы не продумывали, но интересуемся Балканами и Латинской Америкой.



Мы не боимся за наше будущее. Впереди много интересных поездок. Если деньги начнут заканчиваться раньше, чем мы найдем спонсоров, начнем путешествовать ультрабюджетно: каучсерфинг и автостоп еще никто не отменял. Еще есть мысль немного подработать по специальности, но пока мы откладываем ее в дальний угол. Сейчас наша главная цель — развитие блога, мы уделяем много времени подготовке качественных репортажей, поэтому очень сложно всерьез заниматься чем-то еще.



Источник Семейная пара, уволившаяся с хорошо оплачиваемой работы, чтобы путешествовать, рассказывает о своих доходах и тратахДовольный человек загорает на острове, с содроганием вспоминая дедлайны, непрерывные уведомления мессенджеров и ежедневные совещания — таково воплощение дауншифтинга в представлении многих офисных сотрудников. В основе концепции «жизнь ради себя» — отказ от карьеры ради жизни в свое удовольствие. Звучит заманчиво, но решиться на этот шаг можно, будучи очень легкомысленным человеком или имея солидную финансовую подушку безопасности. The Village узнал у людей, которые за полтора года накопили больше миллиона рублей, уволились с работы и отправились в путешествие, как им это удалось и что они будут делать, когда деньги кончатся.Мне 28 лет, я окончила экономический факультет МГУ. Последние несколько лет я занимаюсь пиаром: сначала работала в агентствах, а последние два года до увольнения — PR-менеджером крупной интернет-компании. Мужу 32 года, и до нашего путешествия он работал менеджером интернет-проектов в страховой компании.Осенью 2014 года мы провели наш очередной отпуск в Грузии. Десять дней пролетели незаметно, уезжать очень не хотелось. Именно тогда родилась мысль накопить денег, чтобы путешествовать не четыре недели в году, а чаще.К тому моменту мы уже пять лет самостоятельно организовывали бюджетные поездки. Раньше в поездках не особенно экономили, но как только решились копить на длительный трип, стали путешествовать в другом формате — иногда жили в хостелах, обедали в недорогих кафе.Так как мы заранее и долго готовились к поездке, в глазах родных она не выглядела внезапной авантюрой. А друзья даже нас поддержали, с одними мы вместе ездили в Норвегию, с другими — в Иран.У меня была очень интересная работа, с которой невозможно было расстаться без сожалений, так что решение уйти было сложным. Сообщила об уходе я за месяц, коллеги поддержали и отпустили. Муж работал в достаточно консервативной компании, где у людей другие ценности: ипотека, машина, ремонт квартиры, дача, отпуск на море. Поэтому он решил не говорить коллегам о своих планах. В компании проходили сокращения, так что, можно сказать, желание расстаться было обоюдным.Копить деньги мы стали с начала 2015 года. Откладывали часть зарплаты и целиком сберегали квартальные премии. Еще пару сотен тысяч рублей нам подарили на свадьбу друзья и родственники. Чтобы деньги не лежали просто так, половину мы положили на рублевый вклад, а другую разменяли на доллары и отнесли в Сбербанк. Последнее, что накроется в России медным тазом, — это долларовый счет в Сбербанке, решили мы. Я до этой авантюры ни рубля не могла отложить — наверное, потому, что по-настоящему ничего так сильно не хотела. Муж читал много книжек по управлению деньгами и отвечал за нашу финансовую дисциплину. Уверенности придавало и то, что раньше мы на накопленные деньги успешно организовали свою свадьбу.Пока копили и параллельно работали, жить приходилось примерно на 40 тысяч рублей в месяц на человека. Это вполне реально, если исключить большинство походов по кафе, клубам и кинотеатрам, а также отставить покупки псевдонужных вещей. Вместо кафе стали ходить в гости или принимать гостей. Это отличная привычка, которой нас научили на Кавказе. Было легко отказать себе во всякой чепухе: не сходить в кино за 500 рублей, не выпить коктейль за 400 рублей, не купить без необходимости одежды на много тысяч, не проехаться на такси и не менять телефон раз в полгода.Если честно, нам крупно повезло: у меня есть однушка в Новой Москве, которую мы сдаем уже четыре года и которая обеспечивает нам небольшой пассивный доход. Для наших путешествий мы его, правда, никак не используем, это скорее неприкосновенный запас на черный день.К моменту нашей первой поездки в мае этого года мы успели накопить столько денег, что хватило бы на неплохую машину. Сейчас мы практикуем поездки, длящиеся по нескольку недель, после чего на некоторое время возвращаемся домой. Успели побывать в заполярной Норвегии — спали в машине, готовили на грелке продукты, привезенные из России, так что единственной весомой статьей расходов стал бензин. Весной и летом успели пожить в Будапеште и прокатиться по российским нетуристическим местам — Калмыкии, Оренбургской области, Пермскому краю, Республике Коми. Осенью состоялась наша первая длинная поездка: мы два месяца путешествовали по Кавказу и Закавказью, посетили пять стран и даже поколесили по Ирану. Мы рады, что в этой поездке расходы не превысили те, что мы запланировали.За месяц, проведенный в поездке, мы тратим на двоих около 90 тысяч рублей. 25 тысяч рублей уходит на проживание, примерно 28 тысяч рублей — на еду, 20 тысяч рублей — на транспорт, 4 тысячи — на страховку, остальное — на развлечения и посещение достопримечательностей. Куча бесплатных развлечений, еда и проживание во многих местах (например, в Восточной Европе) стоят дешевле, чем в Москве.Вне высокого турсезона цены падают, а до многих мест вместо такси и экскурсионных автобусов можно добраться на маршрутках или автостопом. В отличие от многих дауншифтеров, мы не сидим под пальмой на острове, а активно передвигаемся по городам и странам, попутно собирая материал для нашего блога. А при активных перемещениях денег тратится больше.Мы представляли себе, что после ухода из офиса у нас появится куча времени на саморазвитие (те же онлайн-лекции) и встречи с друзьями, но блог занимает почти все свободное время. Мы хотим найти спонсоров, чтобы и дальше иметь возможность путешествовать.Во время наших остановок в Москве большая часть денег уходит на еду. Безрассудный шопинг давно канул в Лету: покупаем только необходимое. Муж перед поездкой купил себе кеды за 8 тысяч рублей. Я трачу на обновки примерно 10 тысяч рублей за сезон, раз в несколько месяцев позволяю себе стрижку за 1,2 тысячи рублей у любимого мастера. Иногда покупаю косметику, но у меня столько запасов с офисных времен, что новая практически не требуется, разве что тушь или духи.В начале 2017 года мы уезжаем из Москвы на поезде в Таиланд. Конечно, прямого поезда в Бангкок нет, поэтому поедем сначала до Улан-Удэ, оттуда — до Улан-Батора, затем — в Пекин и Гуанчжоу. Из Китая — в Камбоджу (которую, к сожалению, придется преодолеть на автобусах) и далее по Таиланду до Бангкока. После прибытия мы планируем большое многомесячное путешествие по Азии — посетим Малайзию, Индонезию, Филиппины, Камбоджу, Лаос и другие страны, если получится — Южную Корею и Тайвань. Дальше детально свои планы не продумывали, но интересуемся Балканами и Латинской Америкой.Мы не боимся за наше будущее. Впереди много интересных поездок. Если деньги начнут заканчиваться раньше, чем мы найдем спонсоров, начнем путешествовать ультрабюджетно: каучсерфинг и автостоп еще никто не отменял. Еще есть мысль немного подработать по специальности, но пока мы откладываем ее в дальний угол. Сейчас наша главная цель — развитие блога, мы уделяем много времени подготовке качественных репортажей, поэтому очень сложно всерьез заниматься чем-то еще.

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