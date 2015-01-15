the-iceage.com - The-Iceage

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 30.12.2016
Об игре:
Цитата:
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Приветствуем Вас в инвестиционной игре "The-Iceage" и благодарим за проявленный интерес к сайту!
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги и улучшить свое финансовое положение!
Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию и начать зарабатывать!
Приобретайте различных персонажей.
Они будут приносить доход автоматически с первой минуты на счет для вывода. ПРИБЫЛЬ НЕ НУЖНО СОБИРАТЬ!
Просто заходи на проект ежедневно и выводи реальные деньги на свой кошелек! Приобретая большое количество различных персонажей, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.
Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны
для снятия от 1 рубля.
Заглушка для вывода средств составляет всего 20 рублей!
БОНУСЫ:
Первый персонаж в подарок при регистрации!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Партнерские отчисления в размере 10% на баланс для вывода!
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
PAYEER
МОЙ ВКЛАД: