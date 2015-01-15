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the-iceage.com - The-Iceage

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:09
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,149
Благодарностей: 71
КП: 0.052
the-iceage.com - The-Iceage

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 30.12.2016




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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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