Kozamoney.ru - KozaMoney

KozaMoney
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.12.2016
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Цитата:
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Kozamoney.ru - Это инвестиционно-развлекательная игра.
Заставь козу работать и получай реальные деньги. Прибыль от 4.80 руб в день
Об игре:
Платежные системы:
Payeer, Yandex Money. Perfect Money, Qiwi Wallet
Реферальная программа:
Партнерская программа 15% на вывод
1 рубль за приглашенного игрока.
Бонусы:
Есть ежедневный бонус на счет для покупок(КАПУСТНОЕ ПОЛЕ)
Выплаты:
Вы можете купить себе козу, сено и дополнительные инструменты.
Коза имеет определенное время жизни в течении которого приносить прибыль.
Но вы сможете продлить время жизни покормив козу сеном.
Автоматические
Мой вклад:
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