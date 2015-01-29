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Kozamoney.ru - KozaMoney

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:50
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,149
Благодарностей: 71
КП: 0.052
Kozamoney.ru - KozaMoney

KozaMoney
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.12.2016

Регистрация


Цитата:
Kozamoney.ru - Это инвестиционно-развлекательная игра.
Заставь козу работать и получай реальные деньги. Прибыль от 4.80 руб в день



Об игре:


Вы можете купить себе козу, сено и дополнительные инструменты.
Коза имеет определенное время жизни в течении которого приносить прибыль.
Но вы сможете продлить время жизни покормив козу сеном.







Платежные системы:
Payeer, Yandex Money. Perfect Money, Qiwi Wallet

Реферальная программа:
Партнерская программа 15% на вывод
1 рубль за приглашенного игрока.
Бонусы:
Есть ежедневный бонус на счет для покупок(КАПУСТНОЕ ПОЛЕ)

Выплаты:Автоматические

Мой вклад:





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