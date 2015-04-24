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Bloomberg считает рубль эталоном в 2017 году

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Старый Сегодня, 03:14
#1
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Bloomberg считает рубль эталоном в 2017 году

Агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от ряда инвестиционных банков, сообщает, что в 2017 г. российский рубль станет самой привлекательной валютой среди развивающихся стран, потому что он сулит максимальный заработок по Carry trade. Инвесторы полагают, что доходность от таких операций составит примерно 26%.

Carry trade имеет смысловой перевод, который означает следующее: инвестор (в данном случае больше спекулянт) берёт в долг, к слову, 1 млн. долларов, поскольку в США низкие процентные ставки, конвертирует эту сумму в российские рубли, и покупает российские облигации, поскольку по ним установлены высокие процентные ставки (например, 10%). Если курс не изменится, то через год прибыль составит 1,1 млн. долларов. Если же рубль укрепится, то доходность вырастет ещё сильнее.

Аналитики ожидают укрепления курса российской валюты к концу 2017 г. примерно до отметки 53 рублей за доллар. Разумеется, в учёт берётся повышение цен на нефть, или в худшем случае, их стабилизация.

Российский рубль признан лучшей валютой в уходящем году, так как укрепление по отношению к доллару составило более 21%. На втором месте оказался бразильский реал почти с аналогичным показателем.

При этом падение ВВП России в 2016 г. ожидается в размере 1-1,5%, ВВП Бразилии – 2-2,5%.






Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Enzovv; Сегодня в 03:16. Причина: опечатка
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