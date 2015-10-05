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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:53
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 3,896
Благодарностей: 909
КП: 0.000
CryptoTech - cryptotech.biz
Я не админ!

Начал: 29/12/2016

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Около:

Она специализируется на управлении финансами и спонсорской поддержке со стороны частных фондов и независимых инвесторов, частного капитала и мезонина финансовых организаций. Мы предлагаем первоклассный всесторонний и интерактивный подход к выбору инвестиций, которые отвечают потребностям и запросам наших клиентов. Мы трудолюбивы и команда профессионалов, которые работают с несколькими компаниями для общего блага. Мы стремимся, чтобы сделать разницу и построение сильного значения для каждого клиента. В настоящее время мы работаем с компаниями и инвесторами из Азии, Латинской Америки и Центральной / Восточной Европы. Основной целью нашей программы является первоклассный сотрудничество с частными инвестиционными компаниями, которые могут предложить фиксированным доходом и высокого класса технологических компаний. Компании-резиденты США латиноамериканского происхождения и рынки Латинской Америки, которые находятся в середине или поздних стадиях развития бизнеса являются лучшими кандидатами для выгодных частных инвестиций.

Чертеж:
7% - 11% в день в течение 17 дней


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Платежные системы:
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