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Univercells для платформы по производству вакцины привлекла $12 млн инвестиций

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Univercells для платформы по производству вакцины привлекла $12 млн инвестиций



Бельгийская компания Univercells из Госселиес является разработчиком платформы по производству вакцины, которая привлекла $12 млн. инвестиций от благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Привлеченные средства компания использует для развития платформы по производству вакцины с целью снижения затрат, повышения эффективности применения вакцины и доступности в развивающихся странах.

Развитие платформы будет осуществляться под руководством консорциума, в который также входят Batavia Biosciences и Natrix Separations.




В соответствии с условиями соглашения, консорциум будет развивать производственную платформу, которая будет использовать интенсификационный процесс, возможности интеграции и технологии Univercells. Natrix это одноразовая платформа для использования хроматографии мембраны и Batavia будет использована для разработки вакцины и производственных возможностей. Первоначальная цель заключается в том, чтобы создать микро-средство для инактивированной полиомиелитной вакцины (sIPV), которое сможет обеспечить производство 40 млн. доз трехвалентной вакцины в год со стоимостью менее $0,15 за одну дозу.

Гуго Бултот является соучредителем и генеральным директором компании и Хосе Кастильо, также соучредитель и технический директор. Univercells использует производственные науки для разработки биопроизводственных решений, технологии которых позволяют для клиентов разрабатывать биопродукцию в виде вакцины против вирусов и рекомбинантных белков.




Univercells выпускает биопрепараты для всех. Доступ к здоровью сегодня неравномерный по всему миру. Миссия компании заключается в том, чтобы сделать биопрепараты доступными и дешевыми. Благодаря новым технологиям и инновационным процессам это реально осуществить.




Перевод специально для mmgp.ru


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