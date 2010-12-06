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Частные инвестиции «WMBank»

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Обсуждение HYIP до 15% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
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Старый Сегодня, 01:08
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 298
Благодарностей: 310
КП: 0.000
Частные инвестиции «WMBank»
Всем привет .
На рынке форекс я с 2013 года . Были удачи и поражения .Этот опыт помог мне найти свой ключ к торговле . Мною разработан простой но уникальный продукт , который работает и приносит прибыль.

«Приму инвестиции для работы на форекс»

План 1

• Прибыль.............10% в месяц
• Вывод.................10% раз в месяц
• Инвестиции.........от 15.000 руб

План 2

• Прибыль..............8% в месяц
• Вывод..................4% два раза в месяц
• Инвестиции.........от 15.000 руб

План 3

• Прибыль..............6% в месяц
• Вывод..................2% три раза в месяц
• Инвестиции.........от 15.000 руб

План 4

• Прибыль..............5% в месяц
• Вывод..............1.25% четыре раза в месяц
• Инвестиции.........от 15.000 руб

Все инвестиционные планы работают от 1 месяца

Персональные условия для крупных инвесторов.

Контакты для связи :
Skype : mmgp.wmbank , ЛС на форуме.

Внимание !

Убедительная просьба, перед осуществлением перевода убедитесь, что общаетесь именно со мной путем подтверждения на форуме в ЛС. Запомните первым не пишу и не предлагаю!

Выкладывая скриншоты подтверждающие вклады и выплаты, обязательно затирайте референса, номер счета и фамилию . Нарушитель будет оштрафован в размере 10% от внесенных средств.

Оставляю за собой право при необходимости менять условия и планы работы в одностороннем порядке. (такое решение маловероятно)

Перевод денежных средств означает что вы принимаете эти условия. (у вас не будет основания предъявить претензии )


Дата открытия : 30.12.2016
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Последний раз редактировалось WMBank; Сегодня в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
WMBank на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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