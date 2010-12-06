Частные инвестиции «WMBank»

Всем привет .
На рынке форекс я с 2013 года . Были удачи и поражения .Этот опыт помог мне найти свой ключ к торговле . Мною разработан простой но уникальный продукт , который работает и приносит прибыль.
«Приму инвестиции для работы на форекс»
План 1
Дата открытия : 30.12.2016
• Прибыль.............10% в месяц
• Вывод.................10% раз в месяц
• Инвестиции.........от 15.000 руб
План 2
• Прибыль..............8% в месяц
• Вывод..................4% два раза в месяц
• Инвестиции.........от 15.000 руб
План 3
• Прибыль..............6% в месяц
• Вывод..................2% три раза в месяц
• Инвестиции.........от 15.000 руб
План 4
• Прибыль..............5% в месяц
• Вывод..............1.25% четыре раза в месяц
• Инвестиции.........от 15.000 руб
Все инвестиционные планы работают от 1 месяца
Персональные условия для крупных инвесторов.
Контакты для связи :
Skype : mmgp.wmbank , ЛС на форуме.
Внимание !
Убедительная просьба, перед осуществлением перевода убедитесь, что общаетесь именно со мной путем подтверждения на форуме в ЛС. Запомните первым не пишу и не предлагаю!
Выкладывая скриншоты подтверждающие вклады и выплаты, обязательно затирайте референса, номер счета и фамилию . Нарушитель будет оштрафован в размере 10% от внесенных средств.
Оставляю за собой право при необходимости менять условия и планы работы в одностороннем порядке. (такое решение маловероятно)
Перевод денежных средств означает что вы принимаете эти условия. (у вас не будет основания предъявить претензии )