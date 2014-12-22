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«Газпром» построил участок «Силы Сибири» протяженностью 445 километров

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Старый Вчера, 23:47
#1
Профессионал
 
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«Газпром» построил участок «Силы Сибири» протяженностью 445 километров
«Газпром» построил участок «Силы Сибири» протяженностью 445 километров
В настоящее время «Газпром» построил уже 445 километров газопровода «Сила Сибири». Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, передает РИА Новости в четверг, 29 декабря.

При этом глава «Газпрома» отметил, что компания продолжила реализацию Восточной газовой программы, в рамках которой, помимо строительства «Силы Сибири», в течение года осуществляла также обустройство Чаяндинского нефтяного месторождения, месторождений углеводородов на сахалинском шельфе — Киринского, Южно-Киринского, а также Кшукского и Нижне-Квакчикского на Камчатке.

В сентябре представители «Газпрома» и китайской CNPC подписали контракт на строительство подводного перехода «Силы Сибири».


В мае этого года член правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания сократила протяженность участка газопровода «Сила Сибири», который планируется построить в 2016 году, с 800 до 400 километров. Он пояснил это оптимизацией затрат, но заверил, что сроки по вводу первых мощностей до 2018 года будут выдержаны.

В середине 2015 года в «Газпроме» отмечали, что работы на российском участке трубопровода «Сила Сибири» идут по графику. В апреле прошлого года Алексей Миллер пообещал, что максимальный срок строительства, начатого в сентябре 2014 года, не превысит шесть лет.

Контракт на поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в год по трубопроводу «Сила Сибири» был заключен в мае 2014 года. Его стоимость составила 400 миллиардов долларов.



Источник RNS.
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 00:02
#2
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 3,458
Благодарностей: 216
КП: 0.064
Re: «Газпром» построил участок «Силы Сибири» протяженностью 445 километров
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
«Газпром» построил участок «Силы Сибири» протяженностью 445 километров
Правильно ли я понял, это обновленные участки, которые идут по всей России или абсолютно новые!? Весьма огромный проект они представили!
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Kirill Tereshchenko на форуме  
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