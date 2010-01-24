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В ожидании шока Почему в России опять заговорили о девальвации

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Старый Вчера, 23:30
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
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В ожидании шока Почему в России опять заговорили о девальвации
В ожидании шока
Почему в России опять заговорили о девальвации
Кто-то под Новый год ходит с друзьями в баню, а кто-то — непременно предрекает рублю обвал чуть ли не на первых биржевых торгах января.

Вторая традиция хоть и не воспета советской киноклассикой, но не такая уж и новая. 1 января 2017-го исполнится четверть века знаменитым гайдаровским реформам. Иными словами, у более-менее взрослой части общества это уже на уровне условного рефлекса — ожидать экономических неприятностей чуть ли не сразу после боя курантов.

Но это не только обывательские страхи. Пепел лихих 90-х стучит в сердце любого мало-мальски крупного чиновника, как только он слышит слова «дефицит бюджета», «инфляция» и т.п. Поэтому как бы ни ругали либералов-монетаристов, ни один здравомыслящий государственник не рискнет полностью изгнать их с капитанского мостика и вместо кудринского компаса пользоваться глазьевской астролябией.

Неважно — тучные сейчас годы или тощие, рост настоящий или «околоноля». Не важно даже, какой конкретно пост занимает Алексей Кудрин. Он и/или его единомышленники все равно будут определять экономическую политику, потому что они — главные хранители макроэкономической стабильности. А без нее — прямая дорога туда, в 90-е.


Специально для mmgp.ru
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Старый Вчера, 23:48
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 1,191
Благодарностей: 106
КП: 0.087
Re: В ожидании шока Почему в России опять заговорили о девальвации
Вон в соседней тем рубль назвали самой прибыльной валютой 2016 года, а тут уже ждут его девальвации, вообщем эксперты как флюгеры - куда подует туда и покажут.
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