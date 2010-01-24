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В ожидании шока Почему в России опять заговорили о девальвации
В ожидании шока
Почему в России опять заговорили о девальвации
Кто-то под Новый год ходит с друзьями в баню, а кто-то — непременно предрекает рублю обвал чуть ли не на первых биржевых торгах января.
Вторая традиция хоть и не воспета советской киноклассикой, но не такая уж и новая. 1 января 2017-го исполнится четверть века знаменитым гайдаровским реформам. Иными словами, у более-менее взрослой части общества это уже на уровне условного рефлекса — ожидать экономических неприятностей чуть ли не сразу после боя курантов.
Но это не только обывательские страхи. Пепел лихих 90-х стучит в сердце любого мало-мальски крупного чиновника, как только он слышит слова «дефицит бюджета», «инфляция» и т.п. Поэтому как бы ни ругали либералов-монетаристов, ни один здравомыслящий государственник не рискнет полностью изгнать их с капитанского мостика и вместо кудринского компаса пользоваться глазьевской астролябией.
Неважно — тучные сейчас годы или тощие, рост настоящий или «околоноля». Не важно даже, какой конкретно пост занимает Алексей Кудрин. Он и/или его единомышленники все равно будут определять экономическую политику, потому что они — главные хранители макроэкономической стабильности. А без нее — прямая дорога туда, в 90-е.
Специально для mmgp.ru