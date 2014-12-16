KOLXOZ.NET - экономическая онлайн игра с выводом реальных денег. Моментальные выплаты

Старт проекта - 10.10.16
Тип игры — экономическая игра с концептом «ферма-животные-ресурсы-рынок-монеты-выплата»
Баллы — баллов нет.
Валюта игры — рубль РФ.
Используемые платежки - PR Payeer(r), OKPAY, OkPay, ЯндексДеньги, QIWI
Игровой инвентарь — кура, коза, корова, овца, свинья
Жизнь инвентаря — вечный
Ценники инвентаря — от 500 монет, самый дорогой 250000
Ресурсы — сырье идет 100 к 1 монете, и разделение 50%\50%
Сбор — 50% вывод 50% реинвест
Продажи сырья моментально
Колесо фортуны —есть билеты от пополнения.
Есть бонусы - каждые 24 часа
Бонус подарок за вступление — «коза»
Подарок за регистрацию - 1000 монет (можно купить 2 кур)
Бонус за пополнение — да есть (нужно смотреть на момент пополнения).
Партнерка — есть
Регистрация: http://kolxoz.net
При введении промокода NG2017 получаете +25% на баланс.