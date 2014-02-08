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Amazon инвестирует в летающие склады

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Старый Вчера, 22:40
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 948
Благодарностей: 99
КП: 0.138
Amazon инвестирует в летающие склады

Доставку на дронах можно назвать лишь началом воздушной экспансии компанией Amazon. Не так давно появилась информация о том, что в планах мирового гиганта предусматривается поднятие в небо складских помещений. Компания инвестирует в развитие этого проекта около 400 миллионов долларов. В организации уверенны в том, что данная идея существенно упростит процесс доставки товаров с помощью беспилотников.

У компании уже есть патент на воздушный фулфилмент-центр. Проект склада-дирижабля начали разрабатывать ещё в 2014 году, однако лишь в данном, 2016 были получены документы от американского патентного ведомства.

Как планируется, склад должен будет постоянно находиться в воздухе, на высоте примерно 13 тысяч метров. При этом, дроны должны залетать в такой склад за товарами для доставки. Однако основной принцип доставки должен отличаться от предлагаемого компанией Amazon на сегодняшний день (обычная доставка дронами). Дроны просто должны опускаться с неба в определенную точку. Благодаря гравитации на данный процесс должно уходить существенно меньше энергии, нежели на полет.

Тем не менее, независимо от всех проделанных усилий, компанией Amazon проигрывается «война дронов» в Соединенных Штатах. Его конкурентом уже было доставлено более 70 заказов в Америке.

Специально для mmgp.ru
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Oliver Frank вне форума  
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Старый Вчера, 22:40
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 120
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Re: Amazon инвестирует в летающие склады
Амазончик прорыв во всех смыслах)))
Как инвестировать в его акции, подскажите)))
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Партизан ПЛАТИТ с февраля!
bezuprechnuy на форуме  
Старый Вчера, 23:26
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,191
Благодарностей: 106
КП: 0.087
Re: Amazon инвестирует в летающие склады
Вообще крутая идея.
И снова вспоминаются фантастические рассказы о летающих домах, после этой новости такие дома уже не кажутся такими уже невозможными.
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 00:00
#4
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 3,458
Благодарностей: 216
КП: 0.064
Re: Amazon инвестирует в летающие склады
Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Amazon инвестирует в летающие склады
Летающие склады!?) Хмм) Что-то новенькое) Но после Amazon Go не хочется ничего слушать, а хочется смотреть и наслаждаться постоянным притоком новых и крутых технологий)
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Kirill Tereshchenko на форуме  
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