Amazon инвестирует в летающие склады

Доставку на дронах можно назвать лишь началом воздушной экспансии компанией Amazon. Не так давно появилась информация о том, что в планах мирового гиганта предусматривается поднятие в небо складских помещений. Компания инвестирует в развитие этого проекта около 400 миллионов долларов. В организации уверенны в том, что данная идея существенно упростит процесс доставки товаров с помощью беспилотников.
У компании уже есть патент на воздушный фулфилмент-центр. Проект склада-дирижабля начали разрабатывать ещё в 2014 году, однако лишь в данном, 2016 были получены документы от американского патентного ведомства.
Как планируется, склад должен будет постоянно находиться в воздухе, на высоте примерно 13 тысяч метров. При этом, дроны должны залетать в такой склад за товарами для доставки. Однако основной принцип доставки должен отличаться от предлагаемого компанией Amazon на сегодняшний день (обычная доставка дронами). Дроны просто должны опускаться с неба в определенную точку. Благодаря гравитации на данный процесс должно уходить существенно меньше энергии, нежели на полет.
Тем не менее, независимо от всех проделанных усилий, компанией Amazon проигрывается «война дронов» в Соединенных Штатах. Его конкурентом уже было доставлено более 70 заказов в Америке.
Специально для mmgp.ru