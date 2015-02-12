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Сколько украинцев получают зарплату «в конвертах»

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Старый Вчера, 22:30
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 948
Благодарностей: 99
КП: 0.138
Сколько украинцев получают зарплату «в конвертах»

Согласно итогов нынешнего года гражданами Украины был уплачен налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос общей суммой около 10,5 миллионов гривен. Эти показатели практически в два раза меньше реальных.

Такая информация была озвучена сегодня, 29 декабря, главой Государственной фискальной службы (ГФС) Романом Насировым во время селекторного совещания в Киеве.

«У наших соседей, в особенности в Европейских странах, в среднем налоги уплачивает около половины населения. Исходя из этого в Украине должно быть около 20 миллионов реально работающего населения, которые платят налоги», - отметил Роман Насиров.

Около 30-40% налогоплательщиков за текущий год зарабатывали в месяц минимальную заработную плату в пределах 1600 гривен в месяц.

«Такая ситуация крайне недопустима. Особенно плохо это выглядит когда руководители сами себе назначали минимальную зарплату, ведь это не отвечает действительности», - подчеркнул он.

В связи с тем, что около 50% дохода местным властям приходится от налоговых сборов с доходов физических лиц, глава ГФС акцентировал внимание на том, что необходимо приложить усилия по решению вопроса с «черными» зарплатами.

При повышении минимальной зарплаты с нового года до 3200 гривен, теоретически поступления в местные бюджеты должно увеличиться в среднем на 1-2- миллиарда за месяц, отметил Насиров.

При нынешних показателях с черными зарплатами и склонности чиновников хранить свои миллионные сбережения наличкой, под большой угрозой может оказаться заявленный в Нацбанке курс.

Стоит напомнить, что президент Украины Порошенко подписал законопроект, который предусматривает штраф в размере 100 минимальных заработных плат для работодателей, которые выплачивают своим работникам зарплату в конвертах.

Специально для mmgp.ru
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Oliver Frank вне форума  
Старый Вчера, 23:59
#2
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 3,458
Благодарностей: 216
КП: 0.064
Re: Сколько украинцев получают зарплату «в конвертах»
Официально, я думаю, точную цифру и статистику никто не скажет) Даже те, кто получает легально могут получать и в конвертах.
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