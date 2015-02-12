Сколько украинцев получают зарплату «в конвертах»

Согласно итогов нынешнего года гражданами Украины был уплачен налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос общей суммой около 10,5 миллионов гривен. Эти показатели практически в два раза меньше реальных.
Такая информация была озвучена сегодня, 29 декабря, главой Государственной фискальной службы (ГФС) Романом Насировым во время селекторного совещания в Киеве.
«У наших соседей, в особенности в Европейских странах, в среднем налоги уплачивает около половины населения. Исходя из этого в Украине должно быть около 20 миллионов реально работающего населения, которые платят налоги», - отметил Роман Насиров.
Около 30-40% налогоплательщиков за текущий год зарабатывали в месяц минимальную заработную плату в пределах 1600 гривен в месяц.
«Такая ситуация крайне недопустима. Особенно плохо это выглядит когда руководители сами себе назначали минимальную зарплату, ведь это не отвечает действительности», - подчеркнул он.
В связи с тем, что около 50% дохода местным властям приходится от налоговых сборов с доходов физических лиц, глава ГФС акцентировал внимание на том, что необходимо приложить усилия по решению вопроса с «черными» зарплатами.
При повышении минимальной зарплаты с нового года до 3200 гривен, теоретически поступления в местные бюджеты должно увеличиться в среднем на 1-2- миллиарда за месяц, отметил Насиров.
При нынешних показателях с черными зарплатами и склонности чиновников хранить свои миллионные сбережения наличкой, под большой угрозой может оказаться заявленный в Нацбанке курс.
Стоит напомнить, что президент Украины Порошенко подписал законопроект, который предусматривает штраф в размере 100 минимальных заработных плат для работодателей, которые выплачивают своим работникам зарплату в конвертах.
Специально для mmgp.ru