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Карточное мошенничество в Австралии выросло до $521 млн в 2016 году
Карточное мошенничество в Австралии выросло до $521 млн в 2016 году
28.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Согласно статистике, выпущенной расчётной австралийской ассоциацией (APCA) , австралийцы потеряли $ 521 млн от карточного мошенничества в 2016 финансовом году.
Жители Австралии потратили около $730 млрд в течении рассматриваемого периода, что составляет 0,07% от общего числа платежей. Отчёт также показывает, что из каждой потраченной $1 тыс. около $74 были украдены мошенниками.
APCA объясняет рост карточного мошенничества воровством персональных данных, которые затем использовались для покупок в Интернете. Такого рода мошенничество увеличилось с $ 323 млн до $ 402 млн. В течении 12 месяцев до 30 июня 2016 года, оно составляло около 77% всей мошеннической деятельности с австралийскими картами.
Потери от мошеннической деятельности по платёжным картам компенсируются банками до тех пор, пока клиент осуществляет должные защитные процедуры. Согласно APCA, потребители могут защитить себя путём предоставления информации о карте лишь на безопасных веб-сайтах и регулярному обновлению защитных программ.
Источник - banks.eu