Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,814 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Карточное мошенничество в Австралии выросло до $521 млн в 2016 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:22
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,206
Благодарностей: 346
КП: 0.057
Карточное мошенничество в Австралии выросло до $521 млн в 2016 году
Карточное мошенничество в Австралии выросло до $521 млн в 2016 году
28.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Согласно статистике, выпущенной расчётной австралийской ассоциацией (APCA) , австралийцы потеряли $ 521 млн от карточного мошенничества в 2016 финансовом году.

Жители Австралии потратили около $730 млрд в течении рассматриваемого периода, что составляет 0,07% от общего числа платежей. Отчёт также показывает, что из каждой потраченной $1 тыс. около $74 были украдены мошенниками.

APCA объясняет рост карточного мошенничества воровством персональных данных, которые затем использовались для покупок в Интернете. Такого рода мошенничество увеличилось с $ 323 млн до $ 402 млн. В течении 12 месяцев до 30 июня 2016 года, оно составляло около 77% всей мошеннической деятельности с австралийскими картами.

Потери от мошеннической деятельности по платёжным картам компенсируются банками до тех пор, пока клиент осуществляет должные защитные процедуры. Согласно APCA, потребители могут защитить себя путём предоставления информации о карте лишь на безопасных веб-сайтах и регулярному обновлению защитных программ.



Источник - banks.eu
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Число безналичных платежей в мире выросло до 270 млрд транзакций в 2015 году bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 09.09.2016 16:05
Опасный шоппинг: e-commerce стимулирует карточное мошенничество moskva Новости технологий и интернета 1 04.08.2016 17:51
Производство картофеля в России в 2015 году выросло на 6,8% ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 2 04.05.2016 23:12
ВВП Китая в 2015 году выросло на 7%,предварительные данные Денис Болтов Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.01.2016 09:10
Количество банкротств в России в 2014 году выросло на 20% O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.02.2015 13:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
А вы каким способом обналичиваете интернет деньги ?
От mysilver в разделе «Ввод и Вывод валюты»
Аватара нет
Очистка банковской системы завершена
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Претензия к Panteon Finance от shel83 [ Задержка выплаты ]
От shel83 в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар upsi
hotforexinvest - www.hotforexinvest.info
От upsi в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар anti
England: Premier League
От anti в разделе «Спорт-Чат»
Аватара нет
Покупаю UKASH
От pochtovikvip в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube