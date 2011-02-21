Ответственность и безответственность

Собственно тема зрела давно, но краем послужил пост:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=3009...7#post11954466
от 27.12.2016, 22:28
Цитата:
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Уважаемые инвесторы!
Официальное обращение от Биржи будет завтра. Еще не все вопросы согласованы с некоторыми эмитентами. Информация будет не только о результатах голосования, но и по дальнейшей работе биржи.
К концу подходит ПОСЛЕЗАВТРА
, но:
С тех пор, ни О Ф И Ц И А Л Ь Н О Г О
обращения, ни любого другого не было. Кроме того блокируются любые попытки найти истину.
Прошу, максимальный репост, пока, не удалили
P.S. Сам надеюсь на возобновление работы. И хочу последовательных и ответственных
действий биржи, как инструмента, которому мы доверили свои средства.