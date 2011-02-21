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Ответственность и безответственность

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Старый Сегодня, 22:17
#1
Топ Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 48
Адрес: Ивановская область
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.11.2011
Сообщений: 5,651
Благодарностей: 6,733
КП: 0.416
Ответственность и безответственность
Собственно тема зрела давно, но краем послужил пост:

http://mmgp.ru/showthread.php?t=3009...7#post11954466

от 27.12.2016, 22:28

Цитата:
Уважаемые инвесторы!

Официальное обращение от Биржи будет завтра. Еще не все вопросы согласованы с некоторыми эмитентами. Информация будет не только о результатах голосования, но и по дальнейшей работе биржи.
К концу подходит ПОСЛЕЗАВТРА, но:
С тех пор, ни О Ф И Ц И А Л Ь Н О Г О обращения, ни любого другого не было. Кроме того блокируются любые попытки найти истину.
Прошу, максимальный репост, пока, не удалили

P.S. Сам надеюсь на возобновление работы. И хочу последовательных и ответственных действий биржи, как инструмента, которому мы доверили свои средства.
__________________
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Последний раз редактировалось xaza; Сегодня в 22:22.
xaza на форуме  
Сказали спасибо
6 раз(а):
Старый Сегодня, 22:24
#2
4rd
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.10.2014
Сообщений: 13
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Re: Ответственность и безответственность
по ходу Шара забила на своих инвесторов....хоть бы перед праздниками какой то лапши навешали
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4rd на форуме  
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