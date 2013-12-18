Российский рубль в шаге от звания «Лучший финансовый инструмент года»

До закрытия биржевых торгов в 2016 году остается чуть больше суток. У российского рубля появился редкий шанс стать лучшей валютой уходящего года. Для этого ему необходимо удержать пальму первенства на сегодняшних и завтрашних торгах, не пропустив вперед бразильский риал. Разница сейчас совсем небольшая – менее 0,5%.
Согласно данным Bloomberg, российский рубль может стать не только лучшей валютой уходящего года, но и вообще лучшим торгуемым биржевым инструментом на спотовом рынке в мире. Конечно, большая часть успеха связана с эффектом низкой базы. Укрепление рубля началось после обновления исторического минимума в январе 2016 года. За год рубль укрепился на 21,31% (по состоянию на утро четверга, 29 декабря).
Статус самой выгодной валюты 2016 года означает внимание иностранных инвесторов. Осталось дождаться, сможет ли он удержать первое место и не пропустит ли вперед в оставшиеся два торговых дня бразильский риал или палладий. К слову, металл подорожал за год более чем на 20%.
В аутсайдерах среди валют числятся египетский фунт (-58,84% за год), суринамский доллар (-46,68%) и венесуэльский боливар (-37%), которые пострадали от политической нестабильности и оттока капитала из этих стран.
Источник: Bloomberg