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Российский рубль в шаге от звания «Лучший финансовый инструмент года»

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Старый Сегодня, 21:57
#1
Мастер
 
Имя: Марсель
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2014
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Российский рубль в шаге от звания «Лучший финансовый инструмент года»

До закрытия биржевых торгов в 2016 году остается чуть больше суток. У российского рубля появился редкий шанс стать лучшей валютой уходящего года. Для этого ему необходимо удержать пальму первенства на сегодняшних и завтрашних торгах, не пропустив вперед бразильский риал. Разница сейчас совсем небольшая – менее 0,5%.

Согласно данным Bloomberg, российский рубль может стать не только лучшей валютой уходящего года, но и вообще лучшим торгуемым биржевым инструментом на спотовом рынке в мире. Конечно, большая часть успеха связана с эффектом низкой базы. Укрепление рубля началось после обновления исторического минимума в январе 2016 года. За год рубль укрепился на 21,31% (по состоянию на утро четверга, 29 декабря).

Статус самой выгодной валюты 2016 года означает внимание иностранных инвесторов. Осталось дождаться, сможет ли он удержать первое место и не пропустит ли вперед в оставшиеся два торговых дня бразильский риал или палладий. К слову, металл подорожал за год более чем на 20%.

В аутсайдерах среди валют числятся египетский фунт (-58,84% за год), суринамский доллар (-46,68%) и венесуэльский боливар (-37%), которые пострадали от политической нестабильности и оттока капитала из этих стран.

Источник: Bloomberg
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Марсель Шарафиев на форуме  
Старый Сегодня, 21:58
#2
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 114
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Re: Российский рубль в шаге от звания «Лучший финансовый инструмент года»
Ой, что только не придумают уже)))
Читаю новости про то, что *опа рублю и куда его тратить, а тут он самый лучший инструмент)))
Мозг ломается от новостей с двух фронтов, дайте мне пистолет))
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bezuprechnuy на форуме  
Старый Сегодня, 22:07
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
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Re: Российский рубль в шаге от звания «Лучший финансовый инструмент года»
Ого, чего чего, а рубля в списке претендентов на лучшие валюты года я точно не ожидал увидеть. Жаль правда что народ никак не ощущает на себе это супер укрепление.
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