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Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин

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Старый Сегодня, 21:55
#1
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Аватар moskva
 
Имя: Сергей
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин
Мужчины-руководители в России в среднем получают больше своих коллег-женщин на 30 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании Росстата, передает Rambler News Service.
В статистической службе отмечают, что в прошлом году мужчины-руководители получали в среднем 70,7 тысячи рублей, а женщины — 49,7 тысячи рублей.

При это доля женщин среди руководителей составляет 47,5 процента.

Росстат также сообщает о том, что в среднем по России зарплата женщин на 10,6 тысячи рублей меньше, чем у мужчин.

При этом более половины работников в стране — женщины (53,6 процента).


В свою очередь, среди безработных, согласно данным Росстата, мужчин больше на 328 тысяч человек (2,296 миллиона), а женщин — 1,968 миллиона человек.

28 декабря были опубликованы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым наиболее острой для страны проблемой россияне назвали низкие зарплаты (18 процентов).

Сквозная проблема — снижение доходов населения — не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах
https://news.mail.ru/society/28300092/
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 22:17
#2
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 3,425
Благодарностей: 215
КП: 0.064
Re: Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
В статистической службе отмечают, что в прошлом году мужчины-руководители получали в среднем 70,7 тысячи рублей, а женщины — 49,7 тысячи рублей.
Ох! Ничего себе! Очень большая разница между мужчинами и женщинами в зарплатах!) Даже не понимаю, хорошо это или плохо, ведь уже давно нет, я думаю, дискриминации, и женщины могут занимать должности, которые по идее должны занимать мужчины.
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Kirill Tereshchenko на форуме  
Старый Сегодня, 22:22
#3
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 503
Благодарностей: 18
КП: 0.035
Re: Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин
Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshche... Посмотреть сообщение
аже не понимаю, хорошо это или плохо, ведь уже давно нет, я думаю, дискриминации, и женщины могут занимать должности, которые по идее должны занимать мужчины.
Ха, Как это нет дискриминации. Когда вот это и есть самая настоящая дискриминация. Когда женщинам платят меньше, чем мужчинам. При этом безработных больше мужчин. Потому что они не хотят работать за копейки, а женщины на все согласны.
__________________
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 22:27
#4
Специалист
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 670
Благодарностей: 116
КП: 0.308
Re: Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин
Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
Ха, Как это нет дискриминации. Когда вот это и есть самая настоящая дискриминация. Когда женщинам платят меньше, чем мужчинам. При этом безработных больше мужчин. Потому что они не хотят работать за копейки, а женщины на все согласны.
Наверное по тому что женщин заставили поверить что «любая» зарплата для них чуть ли не благо?
Nicu9999 на форуме  
Старый Сегодня, 22:30
#5
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 503
Благодарностей: 18
КП: 0.035
Re: Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин
Цитата:
Сообщение от Nicu9999 Посмотреть сообщение
Наверное по тому что женщин заставили поверить что «любая» зарплата для них чуть ли не благо?
Потому что женщинам найти высокооплачиваемую работу гораздо сложнее, чем мужчинам. Хотя женщины уже с успехом берутся за чисто мужские специальности. Уже у нас и женщины-пилоты самолетов и кого только нет.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 22:32
#6
Специалист
 
Имя: Наталия
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 2,867
Благодарностей: 131
КП: 0.047
Re: Росстат выявил разницу в зарплатах мужчин и женщин
Не всегда можно сказать к примеру, что мужчина зарабатывает больше чем, женщина не всегда и не во всех случаях. Вообще есть и так, что в основном конечно мужчина может заработать больше.
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z1973z на форуме  
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