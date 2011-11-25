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ФК SOLVENA -Solvena.ru - Рефбек 100%

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Обсуждение сервисов по возврату части спреда (ребейт сервисы), а также реферальные предложения частных трейдеров. Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:53
#1
Топ Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 48
Адрес: Ивановская область
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.11.2011
Сообщений: 5,651
Благодарностей: 6,733
КП: 0.416
ФК SOLVENA -Solvena.ru - Рефбек 100%
Предлагаю 100% возврата партнерских от первого вклада и 80% от последующих в ФК SOLVENA.






Заказ возврата в этой ветке или в личку.

Регистрация: https://solvena.ru/?partner_id=xaza37

После регистрации, связь со мной на подтверждение корректности.
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ФГ Solvena - до 35% в месяцКрипта под проценты100$ бонус, потом рефбек
Не успел под 17% в месяц? (я вошел на 3900$)20€ бонус для старта
xaza на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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