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Прошу вашей помощи.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Разрешите представиться, зовут меня Алексей, мне 33 года, женат есть любимая жена и 4 прекрасных детишек. Я работаю и казалось бы что еще нужно для счастья? Случилась у меня беда и как теперь оказалась это огромная проблема для меня. Пол года назад мне пришлось взять микрокредит, брат ездил в Петербург в командировку, попал в аварию( зацепил крутую иномарку). Денег у меня не было ему дать всю сумму, пришлось взять микрозайм. На тот момент взять нужную сумму мне просто негде было. Взял 50000 рублей, зарплата у меня не плохая, рассчитывал отдать за пару месяцев ну и надежда на брата была конечно что вернет со временем. В итоге брата с работы уволили, с женой он разбежался, платит алименты. Помогать мне не может пока. А я не рассчитал свои силы. Задержали зарплату на 2 дня (выходные) и я влетел. Как выяснилось в договоре микрозайма (я его и не читал в чем проклинаю себя) за сам факт просрочки штраф 50000 рублей. В итоге через месяц я уже должен оказывается 125000 (50000 сумма займа + 50000 штраф + 25000 проценты за месяц). Я ужаснулся, но деваться некуда. Получил я свою зарплату в понедельник отдал 50000 (больше не мог еще семья есть и бытовые заботы). Суммы конечно же на закрытие не хватило. И тут началось - звонки по 20 раз на день, коллекторы и прочая чехорда. Я пытался взять кредит 100000р, но везде отказ (кредитная история была испорчена микрозаймом). По родственникам и друзьям - тоже ничего, либо все сразу бедные становятся, либо просто не хотят. Пришлось мне хоть как то чтобы остановить штрафы ежедневные вновь брать новые микрокредиты. На данный момент долг перед той компанией закрыт, но огромной ценой. Мне пришлось набрать много новых займов ( на данный момент 9) и по многим я просто не в состоянии платить так как повторюсь семья большая и зарплаты на все не хватает. На данный момент я должен по всем займам общую сумму около 290000 рублей. Для меня это катастрофа. Я все что зарабатывал здесь с вами, уважаемые форумчане ( по моим сообщениям можете видеть что я занимался инвестированием), я уже вывел и отдал по долгам. Я не рефовод и не имел огромных вкладов в проекты. Поэтому все что было я вывел и отдал по долгам. Но тем не менее около 290000 рублей я должен. Проблема еще усложнилась и тем, что следующая зарплата у меня теперь аж в начале февраля, а штрафы идут около 2500 в сутки. Коллекторы достали звонками, просят вернуть. Я бы и рад отдать, но вот увы пока нечего, все что можно уже давно продал. Единственный источник дохода у меня - заработная плата 53000 в месяц. Но так как она теперь будет в феврале то мне страшно представить какая сумма набежит до этого времени от штрафов.
Уважаемые форумчане, люди с доброй душей и сердцем. Кто может, помогите вылезти из ямы. Любой суммой, готов даже взять под небольшой процент и постепенно отдавать частями каждый месяц. У меня единственная надежда на вас. Больше мне не к кому обратиться. Мне нужно всего собрать 290000 рублей. Кто чем может, любая сумма будет полезна. Я оставлю здесь номер карты сбербанка, кошелек перфект мани и яндекс деньги. Кто хочет подробнее все разузнать пишите в сообщения.
Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Счастья вам, здоровья, семейного благополучия. И как я люблю говорить чтобы у вас все было и вам за это ничего не было. Спасибо всем за внимание, очень надеюсь на вашу помощь. С уважением Алексей Мануйленко.
Реквизиты:
Сбербанк - 4276250011398096 (Алексей М)
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