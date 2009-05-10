OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,582 Благодарностей: 500 КП: 0.081

Предоплаченные карты в качестве подарка стали сильно популярны в России



В России сейчас можно сказать, что бум на предоплаченные (также можно назвать как "подарочные") карты в качестве своеобразного подарка и особенно на Новый год.



Определенной части российского населения, всё больше и больше нравится дарить своим родным и близким вместо денег такие вот предоплаченные платежные карты. Российские банки также подтверждают эту тенденцию в нашем обществе, которая к новогодним праздникам особенно усиливается.



Более всего россиянам нравится дарить карты номиналом 1000 рублей. Почти 40% россиян готовы с радостью расстаться с 1000 рублей, чтобы приобрести такую карту ради подарка в банке. А максимальный номинал подарочный карты (кстати, это согласно законодательству) в размере 15000 рублей могут позволить себе только 20% жителей России.



Причем что интересно, то как следуют из одного исследования проведенного крупным российским банком, россияне за 1-й месяц подаренного "пластика" расходуют сразу 75% хранящихся на нём средств. А вот остальные 25% пытаются растянуть чуть-ли не до полугода. Наверное - это ностальгия по ушедшему празднику, а может еще что..



А вот дарить на свадьбе "пластик", то как-то в России такое пока не вошло в традицию: - там более понятен конверт с наличностью, хотя изредка можно встретить и предоплаченную карту, всё-таки те же, к примеру, 15000 рублей подаренные через карту на свадьбе, тоже сумма немалая и на неё можно купить много приятных вещей и после торжества.



Чем еще удобна такая карта, так это тем, что иногда при покупках вас могут даже не просить ввести ПИН-код к карте, хотя и не всегда, но такое тоже есть. Согласитесь - это порой очень удобно, так как не надо твердо запоминать ПИН-код, да и ведь сама эта карта непополняемая, и закончив траты по ней, про неё можно забыть навсегда.



В целом россияне в основном тратят деньги с таких карт на покупку всякого рода компьютерных игр, на косметическую и парфюмерную продукцию, а также на мелкую бытовую технику, хотя можно например, на одну подаренную предоплаченную карту стоимостью 15000 рублей сейчас купить себе вполне приличный холодильник. Что многие, кстати, и делают. Вообщем любит у нас народ деньги и по последним опросам хотят чтобы их дарили почти 70% жителей России. Слабость однако, которая, впрочем не наказуема...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58654375c52ee В России сейчас можно сказать, что бум на предоплаченные (также можно назвать как "подарочные") карты в качестве своеобразного подарка и особенно на Новый год.Определенной части российского населения, всё больше и больше нравится дарить своим родным и близким вместо денег такие вот предоплаченные платежные карты. Российские банки также подтверждают эту тенденцию в нашем обществе, которая к новогодним праздникам особенно усиливается.Более всего россиянам нравится дарить карты номиналом 1000 рублей. Почти 40% россиян готовы с радостью расстаться с 1000 рублей, чтобы приобрести такую карту ради подарка в банке. А максимальный номинал подарочный карты (кстати, это согласно законодательству) в размере 15000 рублей могут позволить себе только 20% жителей России.Причем что интересно, то как следуют из одного исследования проведенного крупным российским банком, россияне за 1-й месяц подаренного "пластика" расходуют сразу 75% хранящихся на нём средств. А вот остальные 25% пытаются растянуть чуть-ли не до полугода. Наверное - это ностальгия по ушедшему празднику, а может еще что..А вот дарить на свадьбе "пластик", то как-то в России такое пока не вошло в традицию: - там более понятен конверт с наличностью, хотя изредка можно встретить и предоплаченную карту, всё-таки те же, к примеру, 15000 рублей подаренные через карту на свадьбе, тоже сумма немалая и на неё можно купить много приятных вещей и после торжества.Чем еще удобна такая карта, так это тем, что иногда при покупках вас могут даже не просить ввести ПИН-код к карте, хотя и не всегда, но такое тоже есть. Согласитесь - это порой очень удобно, так как не надо твердо запоминать ПИН-код, да и ведь сама эта карта непополняемая, и закончив траты по ней, про неё можно забыть навсегда.В целом россияне в основном тратят деньги с таких карт на покупку всякого рода компьютерных игр, на косметическую и парфюмерную продукцию, а также на мелкую бытовую технику, хотя можно например, на одну подаренную предоплаченную карту стоимостью 15000 рублей сейчас купить себе вполне приличный холодильник. Что многие, кстати, и делают. Вообщем любит у нас народ деньги и по последним опросам хотят чтобы их дарили почти 70% жителей России. Слабость однако, которая, впрочем не наказуема...Специально для mmgp.ru

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