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Предоплаченные карты в качестве подарка стали сильно популярны в России

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Старый Сегодня, 21:18
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,582
Благодарностей: 500
КП: 0.081
Предоплаченные карты в качестве подарка стали сильно популярны в России


В России сейчас можно сказать, что бум на предоплаченные (также можно назвать как "подарочные") карты в качестве своеобразного подарка и особенно на Новый год.

Определенной части российского населения, всё больше и больше нравится дарить своим родным и близким вместо денег такие вот предоплаченные платежные карты. Российские банки также подтверждают эту тенденцию в нашем обществе, которая к новогодним праздникам особенно усиливается.

Более всего россиянам нравится дарить карты номиналом 1000 рублей. Почти 40% россиян готовы с радостью расстаться с 1000 рублей, чтобы приобрести такую карту ради подарка в банке. А максимальный номинал подарочный карты (кстати, это согласно законодательству) в размере 15000 рублей могут позволить себе только 20% жителей России.

Причем что интересно, то как следуют из одного исследования проведенного крупным российским банком, россияне за 1-й месяц подаренного "пластика" расходуют сразу 75% хранящихся на нём средств. А вот остальные 25% пытаются растянуть чуть-ли не до полугода. Наверное - это ностальгия по ушедшему празднику, а может еще что..

А вот дарить на свадьбе "пластик", то как-то в России такое пока не вошло в традицию: - там более понятен конверт с наличностью, хотя изредка можно встретить и предоплаченную карту, всё-таки те же, к примеру, 15000 рублей подаренные через карту на свадьбе, тоже сумма немалая и на неё можно купить много приятных вещей и после торжества.

Чем еще удобна такая карта, так это тем, что иногда при покупках вас могут даже не просить ввести ПИН-код к карте, хотя и не всегда, но такое тоже есть. Согласитесь - это порой очень удобно, так как не надо твердо запоминать ПИН-код, да и ведь сама эта карта непополняемая, и закончив траты по ней, про неё можно забыть навсегда.

В целом россияне в основном тратят деньги с таких карт на покупку всякого рода компьютерных игр, на косметическую и парфюмерную продукцию, а также на мелкую бытовую технику, хотя можно например, на одну подаренную предоплаченную карту стоимостью 15000 рублей сейчас купить себе вполне приличный холодильник. Что многие, кстати, и делают. Вообщем любит у нас народ деньги и по последним опросам хотят чтобы их дарили почти 70% жителей России. Слабость однако, которая, впрочем не наказуема...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58654375c52ee
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Старый Сегодня, 21:31
#2
Интересующийся
 
Имя: Катерина
Пол: Женский
Адрес: Россия, Омск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 53
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Предоплаченные карты в качестве подарка стали сильно популярны в России
Я знаю про такие карты в магазинах, очень удобная и классная штука. Несколько раз так дарили. А вот чтобы в банке такие выдавали - не слышала...
И холодильник за 15 тр... Как-то сомнительно, что он хороший будет. От 23-25 наверное хорошие, ниже качество уже хуже. Хотя конечно у кого какая возможность.
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