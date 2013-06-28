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Сбербанк спишет долги погибших в катастрофе Ту-154
Сбербанк принял решение списать долги погибших в авиакатастрофе Ту-154. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил министр транспорта, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов, передает ТАСС.
«Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — приводит агентство слова чиновника.
Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в сирийскую Латакию. Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета борт рухнул в море.
Погибли 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и российские журналисты.
Источник RNS