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Сбербанк спишет долги погибших в катастрофе Ту-154

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Старый Сегодня, 20:45
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
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Регистрация: 22.12.2014
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Сбербанк спишет долги погибших в катастрофе Ту-154
Сбербанк принял решение списать долги погибших в авиакатастрофе Ту-154. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил министр транспорта, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов, передает ТАСС.


«Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — приводит агентство слова чиновника.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в сирийскую Латакию. Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета борт рухнул в море.

Погибли 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и российские журналисты.


Источник RNS
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Старый Сегодня, 20:52
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Регистрация: 11.12.2016
Сообщений: 10
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Сбербанк спишет долги погибших в катастрофе Ту-154
Верное решение Сбербанка, не на родственников же по наследству вешать обязательства по кредитам.
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