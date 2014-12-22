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ВЭБ проведет реструктуризацию олимпийских объектов в срок до 25 лет

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ВЭБ проведет реструктуризацию олимпийских объектов в срок до 25 лет
ВЭБ проведет реструктуризацию олимпийских объектов в срок до 25 лет
29.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
ВЭБ проведет реструктуризацию олимпийских объектов в срок до 25 лет.

Реструктуризация Внешэкономбанком всех олимпийских объектов в Сочи рассчитана в срок до 25 лет, сказал в эфире телеканала «Россия 24» председатель ВЭБа Сергей Горьков.

«Наша реструктуризация предполагает до 25 лет для всех олимпийских проектов, для всех без исключения. Это достаточный срок, чтобы положительная EBITDA (экономический показатель прибыли до вычета налогов. — RNS) позволила окупить и выйти на хорошие показатели», — сказал Горьков.

Председатель ВЭБа отметил рост загруженности олимпийских гостиниц.

Ранее Горьков говорил о найденных решениях по реструктуризации «плохих» активов на 1 трлн рублей. «Мы на триллион решения нашли… Это олимпийские объекты — 220 млрд рублей», — указывал Горьков.

Во время подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи-2014 Внешэконобанк предоставил кредиты на строительство таких объектов, как горнолыжный курорт Роза Хутор, Олимпийская деревня, порт «Имеретинский» и сочинский аэропорт.



Источник - RNS
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