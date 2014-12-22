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ПРО БАНКИНОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА Первые бумажные деньги в России были выпущены в
Первые бумажные деньги в России были выпущены в этот день в 1768 г.
29.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Указом Екатериной II 29 декабря 1768 г. в России было введено хождение бумажных денежных знаков - ассигнаций.
Как главную причину введения ассигнаций Манифест 29 декабря 1768 г. указывал необходимость размена медной монеты на денежные знаки, удобные к перевозке. Ассигнации первого выпуска 1769—1786 гг. прочно вошли в русское денежное обращение. Они не были обязательны к приему частными лицами, однако для этого времени их курс был очень высок — от 98 до 101 коп. серебром за рубль ассигнациями, то есть они были равноценны серебряной монете.
Ассигнации пришли на замену медным деньгам. В первое время они были обеспечены монетой и, приносимые частными лицами в банк, немедленно обменивались на медные, серебряные и золотые монеты. Но вскоре количество ассигнаций стало превышать запасы монет, и в связи с чрезмерным выпуском, особенно в период войны с Турцией, их курс по отношению к монете стал падать. В последний год царствования Екатерины II за ассигнационный рубль давали 68,5 копейки.
Из-за усиленного выпуска бумажных денег в 1797 г. правительство решилось на изъятие части выпущенных на рынок ассигнаций; состоялось торжественное сожжение в присутствии самого Павла I ассигнаций на сумму 6 млн рублей. Постоянные войны требовали экстренных расходов и к 1802 г. общая сумма ассигнаций с 151 млн поднялась до 212 млн рублей, что окончательно снизило курс бумажного рубля, падение рубля особенно усилилось во время Отечественной войны 1812 г.
Источник - plusworld.ru