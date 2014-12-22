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Госбанки в ноябре увеличили объем кредитования населения на 0,8%

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Госбанки в ноябре увеличили объем кредитования населения на 0,8%
Госбанки в ноябре увеличили объем кредитования населения на 0,8%
29.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Государственные банки продолжают наращивать кредитование граждан, тогда как частные банки его сокращают, свидетельствуют данные аналитического обзора Высшей школы экономики «Комментарии о государстве и бизнесе» за 16–28 декабря.

«Объем кредитов населению в ноябре вырос на 0,4%. В результате годовые темпы прироста розничного кредитования закрепились в положительной зоне, составив 1,2%. Ссудный портфель госбанков при этом вырос на 0,8% (+7,7% г/г), а у частных — сократился на 0,3% (–9,5% г/г)», — поясняют эксперты.

Аналогичная ситуация складывается на рынке привлечения депозитов: «Темп прироста депозитов в частных банках составил 0,5% против 0,9% в государственных». При этом общий объем депозитов в ноябре вырос на 0,8%, год к году прирост составил 10,8%.

Эксперты также отмечают заметный рост доли рублевых депозитов в структуре накоплений: «Их рублевая часть в октябре выросла на 1,0% (+14,5% г/г), а валютная — на 0,1% (+1,4% г/г)», — резюмируют эксперты.



Источник - RNS
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