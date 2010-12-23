В Германии проходит 29-й Всемирный конгресс хакеров

По-английски он звучит очень круто: Chaos Communication Congress
. Эти парни расширяют территорию свободы. Для всех без исключения. Один из основных их принципов гласит: «Вся информация, кроме частной, должна быть доступна».
Темы конгресса:
– противостояние глобальному слежению со стороны государства
– создание философии Сети
– возможности преодоления цензурных ограничений
Вот программа
. Вот трансляции
. Еще и со Сноуденом на связь вышли
P.S. А в это время одна страна готовится
к отключению от Интернета.