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В Германии проходит 29-й Всемирный конгресс хакеров

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Старый Сегодня, 20:24
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,141
Благодарностей: 709
КП: 0.274
В Германии проходит 29-й Всемирный конгресс хакеров
По-английски он звучит очень круто: Chaos Communication Congress. Эти парни расширяют территорию свободы. Для всех без исключения. Один из основных их принципов гласит: «Вся информация, кроме частной, должна быть доступна».

Темы конгресса:
– противостояние глобальному слежению со стороны государства
– создание философии Сети
– возможности преодоления цензурных ограничений

Вот программа. Вот трансляции. Еще и со Сноуденом на связь вышли

P.S. А в это время одна страна готовится к отключению от Интернета.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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