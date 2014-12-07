Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,588 Благодарностей: 1,009 Записей в блоге: 7 КП: 0.366

По итогам 2016 года рубль стал самой быстрорастущей валютой в мире!



Доброго времени, друзья!



Рад сообщить вам, что в 2016 году рубль показал нам лучшую динамику на фоне других мировых валют, он подорожал почти на 22% к доллару. И способствовало

этому фактору стабилизация цен на нефть и победа Дональда Трампа президентских выборах в США.



Интересно, что 29 -го декабря курс доллара на Московской бирже упал до минимума с июля 2015 года. К 13:00 МСК он был на отметке 60,16 рубля и снизился за год почти на 13 руб. Курс EVRO оставил 62,94 руб, представляете за год европейская валюта подешевела на 19 руб, но все мы помним как она быстро подорожала в свое время. Что касается евро то рубль вырос в соотношении к евро на 27%.



Львиную часть 2016 года рубль был тесно связан с ценами на нефть, был обвал в январе и затем восстановление. А после победы Дональда Трампа на президентских выборах США инвесторы поверили в вероятность скорого снятия санкций и это поспособствовало резкому росту спроса на рублевые активы.



По материалам издания Emerging Portfolio Fund Research, за шесть недель после окончания выборов инвесторами было вложено акций в российские фонды почти на 1,3 млрд долларов, что превратило рубль в единственную валюту из развивающихся стран, что укрепилась к доллару за это время.



В 2017 году динамика роста и падения рубля будет зависеть от того, смогут ли страны и члены ОПЕК, что не входят в картель, сокращать добычу нефти, следуя ранее достигнутым соглашением, а также от желания Трампа в смягчении политики США по отношению к России.



Генеральный директор аналитического отдела банка - Julius Baer Кристиан Гаттикер, заявил газете Коммерсантъ:



«Профицит платежного баланса и уменьшение оттока капитала будут оказывать поддержку рублю. У банка России будет гораздо меньше поводов для вмешательства, что в результате ускорит его рост».



Будет ли рубль и дальше расти? Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим Доброго времени, друзья!Рад сообщить вам, что в 2016 году рубль показал нам лучшую динамику на фоне других мировых валют, он подорожал почти на 22% к доллару. И способствовалоэтому фактору стабилизация цен на нефть и победа Дональда Трампа президентских выборах в США.Интересно, что 29 -го декабря курс доллара на Московской бирже упал до минимума с июля 2015 года. К 13:00 МСК он был на отметке 60,16 рубля и снизился за год почти на 13 руб. Курс EVRO оставил 62,94 руб, представляете за год европейская валюта подешевела на 19 руб, но все мы помним как она быстро подорожала в свое время. Что касается евро то рубль вырос в соотношении к евро на 27%.Львиную часть 2016 года рубль был тесно связан с ценами на нефть, был обвал в январе и затем восстановление. А после победы Дональда Трампа на президентских выборах США инвесторы поверили в вероятность скорого снятия санкций и это поспособствовало резкому росту спроса на рублевые активы.По материалам издания Emerging Portfolio Fund Research, за шесть недель после окончания выборов инвесторами было вложено акций в российские фонды почти на 1,3 млрд долларов, что превратило рубль в единственную валюту из развивающихся стран, что укрепилась к доллару за это время.В 2017 году динамика роста и падения рубля будет зависеть от того, смогут ли страны и члены ОПЕК, что не входят в картель, сокращать добычу нефти, следуя ранее достигнутым соглашением, а также от желания Трампа в смягчении политики США по отношению к России.Генеральный директор аналитического отдела банка - Julius Baer Кристиан Гаттикер, заявил газете Коммерсантъ:

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