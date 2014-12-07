По итогам 2016 года рубль стал самой быстрорастущей валютой в мире!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что в 2016 году рубль показал нам лучшую динамику на фоне других мировых валют, он подорожал почти на 22% к доллару. И способствовало
этому фактору стабилизация цен на нефть и победа Дональда Трампа президентских выборах в США.
Интересно, что 29 -го декабря курс доллара на Московской бирже упал до минимума с июля 2015 года. К 13:00 МСК он был на отметке 60,16 рубля и снизился за год почти на 13 руб. Курс EVRO оставил 62,94 руб, представляете за год европейская валюта подешевела на 19 руб, но все мы помним как она быстро подорожала в свое время. Что касается евро то рубль вырос в соотношении к евро на 27%.
Львиную часть 2016 года рубль был тесно связан с ценами на нефть, был обвал в январе и затем восстановление. А после победы Дональда Трампа на президентских выборах США инвесторы поверили в вероятность скорого снятия санкций и это поспособствовало резкому росту спроса на рублевые активы.
По материалам издания Emerging Portfolio Fund Research, за шесть недель после окончания выборов инвесторами было вложено акций в российские фонды почти на 1,3 млрд долларов, что превратило рубль в единственную валюту из развивающихся стран, что укрепилась к доллару за это время.
В 2017 году динамика роста и падения рубля будет зависеть от того, смогут ли страны и члены ОПЕК, что не входят в картель, сокращать добычу нефти, следуя ранее достигнутым соглашением, а также от желания Трампа в смягчении политики США по отношению к России.
Генеральный директор аналитического отдела банка - Julius Baer Кристиан Гаттикер, заявил газете Коммерсантъ:
«Профицит платежного баланса и уменьшение оттока капитала будут оказывать поддержку рублю. У банка России будет гораздо меньше поводов для вмешательства, что в результате ускорит его рост».
Будет ли рубль и дальше расти? Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим