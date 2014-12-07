Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,807 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

По итогам 2016 года рубль стал самой быстрорастущей валютой в мире!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:53
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,588
Благодарностей: 1,009
Записей в блоге: 7
КП: 0.366
По итогам 2016 года рубль стал самой быстрорастущей валютой в мире!


Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что в 2016 году рубль показал нам лучшую динамику на фоне других мировых валют, он подорожал почти на 22% к доллару. И способствовало
этому фактору стабилизация цен на нефть и победа Дональда Трампа президентских выборах в США.

Интересно, что 29 -го декабря курс доллара на Московской бирже упал до минимума с июля 2015 года. К 13:00 МСК он был на отметке 60,16 рубля и снизился за год почти на 13 руб. Курс EVRO оставил 62,94 руб, представляете за год европейская валюта подешевела на 19 руб, но все мы помним как она быстро подорожала в свое время. Что касается евро то рубль вырос в соотношении к евро на 27%.

Львиную часть 2016 года рубль был тесно связан с ценами на нефть, был обвал в январе и затем восстановление. А после победы Дональда Трампа на президентских выборах США инвесторы поверили в вероятность скорого снятия санкций и это поспособствовало резкому росту спроса на рублевые активы.

По материалам издания Emerging Portfolio Fund Research, за шесть недель после окончания выборов инвесторами было вложено акций в российские фонды почти на 1,3 млрд долларов, что превратило рубль в единственную валюту из развивающихся стран, что укрепилась к доллару за это время.

В 2017 году динамика роста и падения рубля будет зависеть от того, смогут ли страны и члены ОПЕК, что не входят в картель, сокращать добычу нефти, следуя ранее достигнутым соглашением, а также от желания Трампа в смягчении политики США по отношению к России.

Генеральный директор аналитического отдела банка - Julius Baer Кристиан Гаттикер, заявил газете Коммерсантъ:

«Профицит платежного баланса и уменьшение оттока капитала будут оказывать поддержку рублю. У банка России будет гораздо меньше поводов для вмешательства, что в результате ускорит его рост».

Будет ли рубль и дальше расти? Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Регистрируйся в PrivateFX и сходу получай 100$ на счет
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 20:59.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 20:04
#2
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 1,092
Благодарностей: 35
КП: 0.048
Re: По итогам 2016 года рубль стал самой быстрорастущей валютой в мире!
Я думаю, что уже стоит присматриваться к покупкам валюты. Возможен вариант еще похода к 55, если пробьем технический уровень в виде канала.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Сдаю в аренду, с ценами в личку.
Zycyjl вне форума  
Сказали спасибо:
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гривня стала самой слабой валютой в мире impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.04.2015 16:47
Рубль стал самой слабой валютой в мире Ivan Zyryanov Новости в мире финансов и инвестиций 78 25.12.2014 15:42
Гривна оказалась самой слабой валютой в мире mark78 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.12.2014 17:05
Гривна оказалась самой слабой валютой в мире Rain1 Новости в мире финансов и инвестиций 8 07.12.2014 01:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Kreol
Брачное агентство: от знакомства до...
От Kreol в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватара нет
"ПАММ-счет ArtemkaRu: 237607(Blood and Sand) (Alpari)
От Артём Силуанов в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар mark78
Акции Google взлетели на 1294% в течении 10 лет
От mark78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
В Dunkin Donuts теперь можно платить биткоинами через eGifter
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
afszi.ru - рублевый ASZI
От Иван Пудеев в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар denisimo
Is4ever - www.is4ever.org
От denisimo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube