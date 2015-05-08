Сбербанк, Альфа-Банк, и другие компании запускают ассоциацию для развития финтех в РФ

Названы учредители и гендиректор российской ассоциации «ФинТех», целью которой станет развитие финансовых технологий в стране. Об одобрении состава основателей организации сообщает Центробанк РФ.
По данным издания «Вести Экономика», в состав учредителей ассоциации вошли «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Открытие», QIWI и Национальная система платежных карт.
В Центробанке также назвали главные цели организации.
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«Основными целями работы Ассоциации станут разработка и внедрение новых технологических решений для обеспечения развития российского финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики Российской Федерации», – отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Как сообщили Rusbase в QIWI, гендиректором организации станет главный исполнительный директор QIWI Cергей Солонин.
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«Мы понимаем, что дальнейшее развитие российского финансового рынка требует новых подходов. Необходима новая технологическая среда для создания потенциала его роста. Поэтому одним из приоритетов работы ассоциации «Финтех» мы рассматриваем именно технологическое развитие финансового и смежных рынков», – прокомментировал Солонин.
По данным ЦБ, в ближайшее время документы о создании «ФинТеха» будут направлены на госрегистрацию. Планируется, что ассоциация начнет работу в январе 2017 года.
Напомним, ранее с инициативой о создании подобной организации выступили представители ряда российских финтех-стартапов, а также главред издания Banki.ru Антон Арнаутов.
В разговоре с Rusbase Арнаутов тогда комментировал, что ассоциация нужна для решения проблем, стоящих перед отраслью российских финансовых стартапов, включая малое количество самих финтех-проектов. По планам Арнаутова, ассоциация поможет удвоить число финансовых стартапов в России в следующие два года.
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