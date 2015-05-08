Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,807 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сбербанк, Альфа-Банк, и другие компании запускают ассоциацию для развития финтех в РФ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:50
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 4,219
Благодарностей: 1,156
КП: 0.360
Сбербанк, Альфа-Банк, и другие компании запускают ассоциацию для развития финтех в РФ
Названы учредители и гендиректор российской ассоциации «ФинТех», целью которой станет развитие финансовых технологий в стране. Об одобрении состава основателей организации сообщает Центробанк РФ.



По данным издания «Вести Экономика», в состав учредителей ассоциации вошли «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Открытие», QIWI и Национальная система платежных карт.



В Центробанке также назвали главные цели организации.



Цитата:
«Основными целями работы Ассоциации станут разработка и внедрение новых технологических решений для обеспечения развития российского финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики Российской Федерации», – отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.


Как сообщили Rusbase в QIWI, гендиректором организации станет главный исполнительный директор QIWI Cергей Солонин.



Цитата:
«Мы понимаем, что дальнейшее развитие российского финансового рынка требует новых подходов. Необходима новая технологическая среда для создания потенциала его роста. Поэтому одним из приоритетов работы ассоциации «Финтех» мы рассматриваем именно технологическое развитие финансового и смежных рынков», – прокомментировал Солонин.



По данным ЦБ, в ближайшее время документы о создании «ФинТеха» будут направлены на госрегистрацию. Планируется, что ассоциация начнет работу в январе 2017 года.



Напомним, ранее с инициативой о создании подобной организации выступили представители ряда российских финтех-стартапов, а также главред издания Banki.ru Антон Арнаутов.



В разговоре с Rusbase Арнаутов тогда комментировал, что ассоциация нужна для решения проблем, стоящих перед отраслью российских финансовых стартапов, включая малое количество самих финтех-проектов. По планам Арнаутова, ассоциация поможет удвоить число финансовых стартапов в России в следующие два года.



Источник
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек / Антология Высокодоходных Инвестиций
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
TenDemon на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Matbea.com - Обмен биткоинов, Сбербанк, Альфа-банк matbea Обменники валюты 48 13.11.2016 00:23
Сбербанк и Банк развития Китая создали кредитную линию на 6 млрд юаней Drum13 Новости в банковской сфере и страховании 0 08.05.2015 16:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Roma3d3
Россия, вся правда о её положении на картине мира
От Roma3d3 в разделе «Политика и экономика»
Аватар Tigrenish
Россия начнет торговать свежими продуктами на рынке Китая, при поддержке JD.com
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Evox-Club
evox.club - Evox Club
От Evox-Club в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Jerigon
Нефтедобыча до 2017 г. составит 525 млн т
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
GrapeVineFunds - grapevinefunds.com
От Barhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Goldencause - goldencause.com
От HYIPsRating в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube