Luxury Building - luxury-building.biz

Строительство — неотъемлемая и важнейшая составляющая национальной экономики в каждой стране. В этом секторе экономики существует ряд объективных закономерностей, которые позволяют успешно получать высокую прибыль:
устойчивость потребительского спроса на строительную продукцию — производную от общей закономерности существования устойчивого спроса на объекты недвижимости;
возможность возрастания стоимости строительных объектов (недвижимости) с течением времени, наблюдаемую даже в условиях перепроизводства завершенной строительной продукции;
возможность увеличения стоимостной оценки строительного объекта (недвижимости) даже при отсутствии производственного воздействия на него (например, применительно к объектам незавершенного строительства).
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