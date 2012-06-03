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Luxury Building - luxury-building.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:17
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,029
Благодарностей: 5,624
КП: 0.118

награды Волшебный горшочек 
Luxury Building - luxury-building.biz
Привет Форумчане, Друзья! Представляю среднепроцентный проект!
старт проекта: 29.12.2016
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте!

Цитата:
Строительство — неотъемлемая и важнейшая составляющая национальной экономики в каждой стране. В этом секторе экономики существует ряд объективных закономерностей, которые позволяют успешно получать высокую прибыль:

устойчивость потребительского спроса на строительную продукцию — производную от общей закономерности существования устойчивого спроса на объекты недвижимости;
возможность возрастания стоимости строительных объектов (недвижимости) с течением времени, наблюдаемую даже в условиях перепроизводства завершенной строительной продукции;
возможность увеличения стоимостной оценки строительного объекта (недвижимости) даже при отсутствии производственного воздействия на него (например, применительно к объектам незавершенного строительства).
Наше подразделение уже не первый год успешно осваивает международные рынки, связанные со строительным бизнесом. Мы сумели объединить целеустремленных и успешных людей, которые готовы решать сложные задачи.
Основной целью нашего подразделения является успешное развитие финансовых инструментов, посредством которых формировалась бы финансовая подушка безопасности, что позволило бы при тех или иных задержках в финансировании стабильно работать на наших объектах. Мы уже используем такие инструменты как, банковские гарантии, факторинг, но нам, как и любой другой растущей компании интересны новые варианты привлечения инвестиций.

В настоящее время мы можем с гордостью объявить о расширении горизонтов, наша компания становится доступной абсолютно для каждого совершеннолетнего инвестора во всем мире. Руководством было принято решение об открытие сайта, который даст возможность начинающим и опытным инвесторам разместить денежные средства и получить доход в короткие сроки.

Схема нашего сотрудничества очень проста. После быстрой и понятной регистрации вы выбираете наиболее подходящий тарифный план, определяете платёжную систему и вносите депозит. С этого момента, деньги начинают работать на вас.
Маркетинг Проекта!

Цитата:
VILLAGE!
0.7%
ежедневные выплаты.
Срок:14 Дней!
Минимальная сумма:20$
Максимальная сумма:10 000$
Вклад возвращается.
CONDO!
1%
ежедневные выплаты.
Срок:21 Дней!
Минимальная сумма:20$
Максимальная сумма:10 000$
Вклад возвращается.
BUILDING!
1.5%
ежедневные выплаты.
Срок:28 Дней!
Минимальная сумма:20$
Максимальная сумма:10 000$
Вклад возвращается.
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"

Платёжные Системы!

PM, Payeer,AdvCash
Минималка!

20$

Регламент Выплат!

Реферальные и проценты -Автоматический вывод, тело депозита - ручной вывод.

Поддержка!

Форма контактов, support@luxury-building.biz
Реферальная программа!

3%

Языки Проекта!

2 языка. (русский, английский).

Комиссия!

1% за вывод тела депозита!

Технические характеристики!

Цитата:

SSL сертификат от COMODO на год.
Уникальный скрипт.
Верифицированный кошелёк.

Депозит!

Цитата:
29 Dec, 19:14
Внутренняя транзакция SCI
U 7815 9520 2213 -100.00 USD
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 19:25
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 4,215
Благодарностей: 1,156
КП: 0.360
Re: Luxury Building - luxury-building.biz
Тут явно хотят чтоб больше 20 депали
__________________
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