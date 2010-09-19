Платформа для автоматизации маркетинга Adabra привлекла €1,1 млн инвестиций

Платформа для полной автоматизации маркетинга Adabra из Ареццо (город, расположенный в итальянском регионе Тоскана), привлекла 1,1 миллиона евро финансирования.
Текущий инвестиционный раунд был возглавлен венчурной компанией A11 Venture. Кроме того, в данном финансировании участвовали и многие другие инвесторы.
Компания намерена использовать полученные средства для своего дальнейшего развития и масштабирования собственной деятельности. В первую очередь Adabra собирается открыть новый офис в Милане и принять на работу новых сотрудников.
Под руководством генерального директора Джан Марио Инфелиси Adabra создала уникальную инновационную платформу для полной автоматизации маркетинга, которая направлена на увеличение продаж в сфере электронной коммерции и предназначена для розничных продавцов.
Платформа Adabra предлагает всем своим пользователям персонализированный опыт покупок с помощью детального анализа их поведения и показывает наиболее подходящие продукты для каждого из них.
Для этих целей платформа использует набор уникальных фирменных технологий, которые умеют собирать общую информацию, анализировать данные из множества источников и следовать за клиентом на каждом канале и на любом устройстве.
Данная компания успешно прошла инкубацию в бизнес акселераторе NanaBianca и недавно открыла дополнительные офисы в швейцарских городах Манно и Кьяссо.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2016/12/adabr...n-funding.html
https://text.ru/antiplagiat/5865237584354