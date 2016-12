OPLOTT



Facebook вложился в датский стартап по отслеживанию взгляда The Eye Tribe



Направление вашего взгляда уже скоро можно будет проконтролировать с помощью VR-системы (VR - означает виртуальная реальность) благодаря тому что Фейсбук и компания Окулус (Oculus) недавно купили датский стартап Ай Трайб (The Eye Tribe) и сам стартап Ай Трайб подтверждает, что их официально купили.



Этот стартап разработал устройство (в виде очков) для отслеживания взгляда пользователя стоимостью $99, а также и программное обеспечение, которое позволяет переносить предлагаемые интерфейсы на основе фиксации взгляда в такие гаджеты как смартфоны и шлемы виртуальной реальности.





Также стартап Ай Трайб разработал технологию отслеживания "взгляда пользователя в определенную зону", которая позволяет VR-системам удерживать вычислительную мощность и одновременно демонстрировать на мониторе компьютера изображение превосходного качества там, куда направляет свой взгляд пользователь. По сути, данная технология позволяет создать точку фокусировки, которая перемещается вместе с вашими глазами. Это даст возможность представляемой VR-системе Окулуса под названием "Санта Круз" (Santa Cruz) отображать более сложные сцены виртуальной реальности на более высокой частоте кадров и это несмотря на то, что мобильная форма системы (в виде очков) ограничивает его вычислительную мощность.



Сейчас целая категория VR-систем начинает использовать технологию фиксации взгляда в определенную зону, которая также позволяет вам как бы телепортироваться рядом с местом вашего нахождения или показывать движение ваших глаз на аватаре, чтобы к примеру, сделать его более реалистичным.



Другие примеры того, какие есть еще возможности у этой технологии, включают в себя автоматическую прокрутку глазами читаемого текста или тех же нот во время игры на музыкальном инструменте, а также возможность поставить на паузу или снова включить с помощью движения своих глаз видео проигрыватель, пока руки будут заняты чем-либо иным. Также интерфейсы автомобильных компьютеров смогут извлечь выгоду из этой технологии и кроме того, технология сможет дать аналитику по фиксации взглядов пользователей, чтобы снабдить ею разработчиков приложений и рекламодателей: - на что большинство людей обычно фиксирует свой взгляд.



Этот стартап Ай Трайб ранее привлёк около $3 млн от инвесторов, включая финансирование поступившее от глобального акселератора стартапов под названием "Стартап Буткемп" (Startup Bootcamp), и кроме того, он также получил грант в размере $2,3 млн от Датского национального фонда продвинутых технологий (The Danish National Advanced Technology Foundation). Ай Трайб в начале в 2014 г. принимал участие в состязаниях стартапов "TechCrunch’s CES Hardware Battlefield", то есть когда он впервые начал поставлять на рынок свои наборы головных гарнитур. В последнее время он работал над тем, чтобы получить большие количество разработчиков над его комплектом средств разработки услуг, вёл разработку новых приложений, которые приносят пользу от фиксирования взгляда на мониторе компьютера или мобильного гаджета. Стоит упомянуть, что тот же Гугл тоже совсем недавно приобрел стартап по отслеживанию глаз при работе с компьютером под названием Euefluence.



Какое-то время тому назад, на своём сайте этот стартап вывесил извещение, что начале этого месяца (декабрь 2016 г.) они несколько поменяли свои приоритеты развития, а г-н Роберт Скобл (Robert Scoble), который является техническим экспертом поделился со СМИ слухом, что оказывается они были приобретены Фейсбуком. Кроме того, Датская федерация по телекоммуникациям официально сообщила, что Фейсбук стал 100% держателем акций стартапа Ай Трайб по состоянию на 15 декабря с.г., и это официально зафиксировано в датском регистре предприятий, да и издание TechCrunch теперь это также подтверждает для всех.



И хотя компания Окулус тоже подтверждает эту сделку, однако пока она не раскрывает детали - какова её точная стоимость и кто именно из команды Ай Трайб перейдет в Окулус или что случится с существующими пользователями Ай Трайба.



Отдельно можно сказать, что учредили Ай Трайб выходцы из Университета информационных технологий Копенгагена в 2009 году. В стартапе утверждают, что разботанная ранее технология слежения за глазами помогла им стать наиболее популярным открытым источником софта. А к 2013 году уже полноценно работающий стартап продемонстрировал возможность установки своей технологии в планшет на базе Android. И уже в этом году, Ай Трайб представил профессиональную версию своего устройства слежения за глазами пользователя стоимостью $199, и которое на порядок ниже аналогичных моделей конкурентов.



Хотя пока не до конца ясно, что компания Окулус будет делать с этой технологией, однако у неё есть потенциальные приложения для выполнения проверки личностей играющих в видеоигры с эффектом присутствия, а также значительное число приложений, которые позволяют осуществлять навигацию между приложениями посредством взгляда, а не с помощью пальцев рук.



Кроме того, Фейсбук может вскоре позволить пользователям начать лайкать понравившиеся им посты прямо посмотрев на кнопку "Like", или же закатив вверх глаза в VR-системе Окулус, показывая тем самым, что вы раздражены постом.



Перевод специально для mmgp.ru



