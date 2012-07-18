Merlim Network рефбек 120%

Возвращаю 120%
реферального вознаграждения с первого вклада и 60% c последующих вкладов при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проекте merlim.network (находится в моей подписи)
Для получения рефбэка Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф.cылке (находится в моей подписи)
Важно знать!
Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), то нужно удалить старые куки. Будьте внимательны!!!
2. После вклада пишите мне на почту, в личку или заказываете рефбек в данной теме, пишите ваш логин, сумму вклада номер кошелька для выплаты рефбека.
3.Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут
4.Отписывайтесь о получении рефбека в данной теме.
Контакты для связи:
Личка на форуме
или merlimnetworktop@gmail.com