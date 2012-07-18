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Merlim Network рефбек 120%

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Старый Сегодня, 18:19
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 96
Благодарностей: 13
КП: 0.000
Merlim Network рефбек 120%
Возвращаю 120%
реферального вознаграждения с первого вклада и 60% c последующих вкладов при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проекте merlim.network (находится в моей подписи)




Для получения рефбэка Вам необходимо:




1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф.cылке (находится в моей подписи)

Важно знать!
Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), то нужно удалить старые куки. Будьте внимательны!!!

2. После вклада пишите мне на почту, в личку или заказываете рефбек в данной теме, пишите ваш логин, сумму вклада номер кошелька для выплаты рефбека.

3.Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут

4.Отписывайтесь о получении рефбека в данной теме.




Контакты для связи:
Личка на форуме
или merlimnetworktop@gmail.com
__________________
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Регистрация Merlim.Network
МАКСИМАЛЬНЫЙ Рефбек Merlim.Network
MiInvestor вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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