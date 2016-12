VIPMonitor Любитель

Имя: Вячеслав Пол: Мужской Адрес: Москва Инвестирую в: HYIP Регистрация: 18.04.2015 Сообщений: 550 Благодарностей: 45 КП: 0.214

Invesk - invesk.biz







Invesk



Высокодоходный проект с быстрыми планами, инстантом и начислениями каждые 24 часа. Возврат депозита предусмотрен в конце срока. Минимальная сумма вложений доступна от 4 USD, одновременно разрешается создавать любое количество вкладов.

* Компания дарит каждому бонус за регистрацию 2 USD.

✈ Старт: 28.12.2016

Маркетинг:

1) 10% в день на 3 дня | Сумма вклада от 4 USD до 50 USD

2) 15% в день на 3 дня | Сумма вклада от 50 USD до 100 USD

3) 20% в день на 3 дня | Сумма вклада от 100 USD до 500 USD

4) 30% в день на 5 дней | Сумма вклада от 150 USD до 1000 USD

5) 35% в день на 7 дней | Сумма вклада от 200 USD до 5000 USD

Возврат депозита в конце срока.

Минимальный вклад: 4 USD

Максимальный вклад: 5000 USD

Минимальная сумма для выплат: 5 USD

Принимает: Payeer, Perfect Money

Тип выплат: инстант

Реф-программа: 10-3-2%

Техническая часть:

— Домен: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY_COM, Mon Feb 03 00:00:22 GMT 2014

— SSL сертификат

— защита от DDoS

— мультиязычность

Посмотреть/Инвестировать:



Депозит:



21:07 28.12.16 Transfer 158434463 U13082385

