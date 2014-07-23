Банки помогут сланцевым добытчикам в США нарастить инвестиции в 2017 году

Производители сланцевой нефти в США планируют увеличить в разведку и добычу в 2017 году благодаря тому, что восстановление цен на сырье подтолкнуло банки расширить кредитные линии впервые с 2014 года.
В то время как крупные производители нефти во всем мире планируют сокращать добычу, сланцевая отрасль США, напротив, стремится воспользоваться ростом нефтяных котировок и увеличить долю на рынке. А увеличение размера кредитов, пусть и незначительное, облегчит им эту задачу, сообщает Reuters.
Ранее в декабре ОПЕК и не входящие в картель государства заключили первое с 2001 года соглашение о совместном сокращении добычи в надежде восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырье.
Между тем, как полагают аналитики Raymond James, производители, сосредоточенные на добыче нефти и газа в Северной Америке, могут увеличить капитальные затраты на 30% в 2017 году.
Ряд сланцевых добытчиков, включая Pioneer Natural Resources Co, Diamondback Energy Inc и RSP Permian Inc, уже прогнозируют увеличение бюджета и добычи в следующем году.
Каждые полгода нефтегазовые компании США обсуждают с банками параметры кредитных соглашений, опирающихся на стоимость доказанных запасов. По итогам состоявшихся осенью переговоров величина кредитных линий, доступных 34 компаниям, в среднем выросла на 5%, или более чем на $1,3 млрд, показали данные агентства.
Кроме того, банки продлили срок погашения кредита. Общий размер кредита составил $30,3 млрд против $28,9 млрд, согласованных в конце весны этого года.
За последние полтора года банки — под давлением двухгодичного падения цен на нефть — урезали величину доступных сланцевым компаниям кредитов на 40%. «Похоже, рынок разведки и добычи, пусть медленно, но оживает», — указал аналитик Reorg Research Кайл Овусу.
Цены на нефть в этом году выросли более чем на 45%, что подтолкнуло вверх стоимость резервов, на основе которой определяется размер кредитов. Кроме того, некоторые компании отчитались о росте доказанных запасов, частично благодаря приобретению новых участков.
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