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Банки помогут сланцевым добытчикам в США нарастить инвестиции в 2017 году

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Старый Сегодня, 17:46
#1
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Банки помогут сланцевым добытчикам в США нарастить инвестиции в 2017 году
Производители сланцевой нефти в США планируют увеличить в разведку и добычу в 2017 году благодаря тому, что восстановление цен на сырье подтолкнуло банки расширить кредитные линии впервые с 2014 года.



В то время как крупные производители нефти во всем мире планируют сокращать добычу, сланцевая отрасль США, напротив, стремится воспользоваться ростом нефтяных котировок и увеличить долю на рынке. А увеличение размера кредитов, пусть и незначительное, облегчит им эту задачу, сообщает Reuters.

Ранее в декабре ОПЕК и не входящие в картель государства заключили первое с 2001 года соглашение о совместном сокращении добычи в надежде восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырье.

Между тем, как полагают аналитики Raymond James, производители, сосредоточенные на добыче нефти и газа в Северной Америке, могут увеличить капитальные затраты на 30% в 2017 году.

Ряд сланцевых добытчиков, включая Pioneer Natural Resources Co, Diamondback Energy Inc и RSP Permian Inc, уже прогнозируют увеличение бюджета и добычи в следующем году.

Каждые полгода нефтегазовые компании США обсуждают с банками параметры кредитных соглашений, опирающихся на стоимость доказанных запасов. По итогам состоявшихся осенью переговоров величина кредитных линий, доступных 34 компаниям, в среднем выросла на 5%, или более чем на $1,3 млрд, показали данные агентства.

Кроме того, банки продлили срок погашения кредита. Общий размер кредита составил $30,3 млрд против $28,9 млрд, согласованных в конце весны этого года.

За последние полтора года банки — под давлением двухгодичного падения цен на нефть — урезали величину доступных сланцевым компаниям кредитов на 40%. «Похоже, рынок разведки и добычи, пусть медленно, но оживает», — указал аналитик Reorg Research Кайл Овусу.

Цены на нефть в этом году выросли более чем на 45%, что подтолкнуло вверх стоимость резервов, на основе которой определяется размер кредитов. Кроме того, некоторые компании отчитались о росте доказанных запасов, частично благодаря приобретению новых участков.

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