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isaf.tech - ISAF TECH

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:34
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,224
Благодарностей: 732
КП: 0.680
isaf.tech - ISAF TECH
Я не админ

Старт 29.12.2016

ISAF TECH



Цитата:
Это ISAF TECH . Вещи, которые вы привыкли делать в области инвестиций делают это лучше, быстрее и надежнее. Принципиально новый и уникальный искусственный интеллект анализирует каждый инвестиционный продукт для получения максимальной, и, что самое главное, быструю прибыль.
Маркетинг

Цитата:
Количество депозитов не ограничено.
Срок вклада-40 дней.
Чистая прибыль составляет 3% - 5% в день
Минимальная сумма депозита составляет $10
Максимальная сумма депозита составляет $30,000
Максимальный объем инвестиционного портфеля составляет $30,000
Тип выплат - инстант.
Рефералка 3 ур. 7% - 2% - 1%

Принимает PerfectMoney Вериф, Payeer, Bitcoin

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Мой вклад

29.12.16 13:53 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U12717265 from U5505***. Batch: 158494998. Memo: Shopping Cart Payment. isaf.tech.
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Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 17:40.
asmith на форуме  
Старый Сегодня, 17:45
#2
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 614
Благодарностей: 123
КП: 0.000
Re: isaf.tech - ISAF TECH
Мрачненький диз, под НГ надо бы что то повеселее )
__________________
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