|
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
|
Сегодня, 17:59
|
Сегодня, 17:34
|
#1
|
Мастер
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,224
Благодарностей: 732
|
isaf.tech - ISAF TECH
Я не админ
Старт 29.12.2016
ISAF TECH
Маркетинг
Цитата:
|
Это ISAF TECH . Вещи, которые вы привыкли делать в области инвестиций делают это лучше, быстрее и надежнее. Принципиально новый и уникальный искусственный интеллект анализирует каждый инвестиционный продукт для получения максимальной, и, что самое главное, быструю прибыль.
Рефералка 3 ур. 7% - 2% - 1%
Принимает PerfectMoney Вериф, Payeer, Bitcoin
Посмотреть программу
Цитата:
|
Количество депозитов не ограничено.
Срок вклада-40 дней.
Чистая прибыль составляет 3% - 5% в день
Минимальная сумма депозита составляет $10
Максимальная сумма депозита составляет $30,000
Максимальный объем инвестиционного портфеля составляет $30,000
Тип выплат - инстант.
Мой вклад
29.12.16 13:53 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U12717265 from U5505***. Batch: 158494998. Memo: Shopping Cart Payment. isaf.tech.
Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 17:40.
|
|
|
Сегодня, 17:45
|
#2
|
Любитель
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 614
Благодарностей: 123
|
Re: isaf.tech - ISAF TECH
Мрачненький диз, под НГ надо бы что то повеселее )
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 17:59
|
Похожие темы
|Тема
|Автор
|Раздел
|Ответов
|Последнее сообщение
|
Finans-tech.biz - Finans-tech
|dimkaoinvest
|Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ
|284
|22.08.2016 18:46
|