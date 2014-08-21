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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
При поддержке
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Сегодня, 17:59
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Сегодня, 17:29
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.08.2014
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
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ZM05 - zm05.ru - инвестиции в недвижимость
Я не админ проекта
Старт проекта: 12.08.2016
Платежные системы: FreeKassa, Qiwi
Описание:
Цитата:
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Компания ZM05 занимается тендерами и строительством уже более 3 лет. Спонсор компании – банк, который управляет финансами, на доверительных отношениях. За все время существования проекта были использованы всевозможные варианты и способы, которые отбирались для увеличения прибыли участников в тендерах. Благодаря этим возможностям, финансы будут накапливаться не только у инвесторов, но и у участников, участвующих в тендерах. Вложение в строительные компании – это самый достойный вид заработка, не зависящий от чего или кого-либо. Если вы хотите быть независимыми, успешными и уверенными в завтрашнем дне, то проект ZM05 для Вас!
Тарифы:
A - 4.5% в сутки на 10 дней
B - 3.5% в сутки на 25 дней
C - 2% в сутки на 40 дней
D - 1.2% в сутки на 60 дней
F - 0.8% в сутки на 365 дней
Регистрация: ССЫЛКА
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Сегодня, 17:59
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